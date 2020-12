Les programmes des chaînes de la Radio algérienne seront consacrés, dimanche prochain, aux projets de développement engagés pour la promotion des zones d’ombre, leur mise à niveau et la prise en charge des préoccupations de leurs populations. Multipliant les émissions spéciales, les reportages et les invités, les 56 chaînes de la Radio algérienne « rythmeront ainsi cette journée exceptionnelle dont l’interaction et le débat seront les fils rouges », selon un communiqué rendu public jeudi par la Radio algérienne. La complémentarité des chaînes nationales et des radios régionales « permettra d’explorer et de mettre en lumière l’état d’avancement des projets de développement dans les zones d’ombre et de leur réalisation, notamment via des reportages dans les zones enclavées à travers le territoire national ». Cette journée spéciale « illustre l’intérêt de la Radio algérienne pour le développement de ces zones afin de renforcer son travail de proximité », précise la même source.

Articles similaires