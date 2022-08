PAR NAZIM BRAHIMI

Six nouvelles zones industrielles devraient être réceptionnées avant la fin de l’année en cours, a indiqué le ministère de l’Industrie dans un communiqué à l’issue de la réunion tenue avec les responsables de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (Aniref).

Tout en mettant l’accent sur la nécessité d’accélérer la cadence de réalisation des projets de zones industrielles en vue de les livrer avant 2023, M. Zeghdar s’est enquis de la situation des zones industrielles de Boumerdès, Béjaïa, Tlemcen, Ghardaïa, Sidi Bel Abbès et Médéa qui devront fournir 775 hectares de foncier destiné à l’investissement.

Il s’agit, selon la même source, des zones industrielles de Larbatache à Boumerdès (136 hectares), d’El Kseur à Béjaïa (176 hectares), d’Ouled Ben Damou à Tlemcen (103 hectares), de Oued Nechou à Ghardaïa (100 hectares), de Sidi Bel Abbès (60 hectares) et de Ksar El Boukhari à Médéa (200 hectares).

Un compte rendu, présenté lors de cette réunion sur l’avancement des travaux dans ces zones industrielles, a fait ressortir un taux de plus de 80% pour certains projets, notamment en matière de sécurisation et de raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau, de communication, d’assainissement et de routes, afin qu’elles soient conformes aux normes en vigueur avant leur mise en service, selon la même source.

A ce propos, M. Zeghdar a ordonné l’accélération de la cadence de réalisation des Zones industrielles «notamment de Larbaatache, El Kseur et Ouled Ben Damou, en vue de les livrer avant la fin de l’année en cours» et de donner une nouvelle dynamique à l’activité industrielle dans ces localités.

La mise en service de ces zones industrielles permettra, en plus de celles en cours de réalisation et placées sous l’autorité des walis, «de cadrer avec le nouveau code de l’investissement», indique le communiqué du département de l’Industrie qui aspire à rattraper le temps perdu. Le ministère de l’Industrie a rappelé, dans son communiqué, qu’en application des instructions du Premier ministre, un groupe de travail intersectoriel a été installé, en juillet dernier, à l’effet d’accélérer la cadence de réalisation des zones industrielles et d’assurer leur raccordement aux différents réseaux. La réception de ces nouvelles ZI est à inscrire dans la démarche des pouvoirs publics à redonner un nouveau souffle au secteur de l’Industrie qui n’arrive pas à réaliser le saut qualitatif à la mesure des potentialités que recèle le pays.

Le secteur a été marqué fin juillet par l’adoption du nouveau code de l’Investissement qui a été retoqué plusieurs fois en Conseil des ministres par le chef de l’Etat.

«L’Algérie constitue un carrefour pour les investisseurs locaux et étrangers, à la faveur des mesures incitatives que prévoit la nouvelle loi sur l’investissement», a déclaré le ministre de l’Industrie, à l’issue de la validation parlementaire dudit texte.

Pour le ministre, «cette loi, qui consacre les principes de la liberté d’investir, permet aux investisseurs de bénéficier d’un accompagnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) et du Conseil national de l’investissement (CNI), dont les prérogatives stratégiques ont été définies dans cette loi».

Outre la nouvelle loi sur l’investissement, d’autres lois d’appui ainsi que des réformes des systèmes bancaire et financier sont prévus, a-t-il fait savoir, précisant que le climat des affaires sera amélioré, ce qui incitera davantage l’investisseur local et étranger.

A rappeler qu’après avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, le nouveau code de l’investissement est en attente des textes d’application.

Selon le ministre de l’Industrie, 8 textes d’application seront publiés. Ils comportent 16 articles dont les dispositions renvoient à la voie réglementaire, dont 7 nouveaux et un article amendé. <

Articles similaires