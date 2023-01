Le ministère de l’Industrie a annoncé jeudi dans un communiqué la réalisation de trois zones industrielles, désormais fin prêtes pour accueillir les investisseurs dans les wilayas de Boumerdès, Bejaia et Tlemcen. «L’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) a réalisé trois zones industrielles dans les wilayas de Boumerdès, Bejaia et Tlemcen, sur six zones, lesquelles sont fin prêtes et aménagées pour accueillir les investisseurs», lit-on dans le communiqué. Il s’agit, selon la même source, des zones industrielles de Larbatache, wilaya de Boumerdès (136 hectares), d’El-Kseur à Bejaia (176 hectares), et d’Ouled Bendamou dans la wilaya de Tlemcen (103 hectares). Ces zones sont aménagées et fin prêtes pour accueillir les investisseurs désirant concrétiser leurs projets, ajoute-t-on. Dans ce contexte, le ministre de l’Industrie, M. Ahmed Zaghdar, avait instruit, lors de ses réunions avec les responsables de l’ANIREF et de ses visites de ces zones, à la nécessité de finaliser leur réalisation fin 2022, et ce conformément aux instructions du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, rappelle le communiqué. L’ANIREF supervise également la réalisation de la zone industrielle d’Oued Nechou dans la wilaya de Ghardaïa (100 hectares), et l’extension de celles de Sidi Bel Abbes (60 hectares) et de Ksar El Boukhari à Médéa (200 hectares), selon la même source.

