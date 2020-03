Plus de 27 000 oiseaux migrateurs ont été recensés, lors de l’opération effectuée à la mi-mars par la campagne habituelle. Celle-ci a dénombré le canard-chipeur, la sarcelle d’hiver, le canard-siffleur, l’érismature blanche et la pépite farlouse, selon les informations données par M. Grira, ornithologue connue dans la région d’El Kala. Lors de ce dénombrement, il a été relevé une prédominance du canard-chipeur, l’érismature blanche, la sarcelle d’hiver, le canard-siffleur et la pépite farlouse. Notre interlocuteur a souligné que des 16 000 espèces, 12 858 sont des canards et 3 460 sont des foulques. Plus une quarantaine d’espèces a été identifiée au niveau du lac Mekta. Ce peuplement d’oiseaux venant de loin trouve refuge pendant la saison hivernale dans le lac Tonga, dans la commune d’Oum Teboul, daïra d’El Kala. On les a identifiés en outre au niveau des autres lacs que comptent la wilaya notamment le lac «des Oiseaux», et le lac «Obeira», village agricole Boutella-Abdellah dans la commune d’Aïn El Assel et le lac Mellah, dans la commune de Chatt. L’opération de dénombrement est menée en deux périodes chaque année, en janvier et en mars. Celle de janvier a permis d’identifier plus de 61 000 et celle de mars, les spécialistes ont constaté une diminution des espèces. Une opération qui est menée en collaboration avec plusieurs institutions étatiques, les forêts, des universitaires, le parc national et des bénévoles, adeptes de la nature. En plus de quatre lacs, des oiseaux ont été aussi dénombrés au niveau des retenues collinaires de trois communes notamment Dréan, Bougous et Chefia, qui ont été créées pour la retenue des eaux pluviales, des oueds et pour servir d’irrigation aux petits fellahs des zones rurales possédant des terres hautement agricoles. Enfin, les ornithologues de la région regrettent l’extinction de plusieurs espèces de ces volatiles, comme l’erismature à tête blanche et la poule sultane qui avaient habitude en cette période de peupler la zone humide de la région d’El Tarf, située à l’extrême est du pays. Cette région est connue par le chemin des oiseaux. On peut apercevoir entre les arbres plusieurs espèces. M. B.

