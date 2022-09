L’inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en août, à 9,1% sur un an, a annoncé mercredi l’office des statistiques de l’Union européenne (Eurostat). L’inflation avait déjà atteint 8,9% en juillet pour les 19 pays partageant la monnaie unique. Ces chiffres sont les plus élevés enregistrés par l’office depuis le début de la publication de l’indicateur en janvier 1997. Depuis novembre 2021, la hausse des prix à la consommation a atteint chaque mois un nouveau sommet historique, alors que la crise ukrainienne attise une flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation. Parmi les composantes de l’inflation en zone euro, les prix de l’énergie ont encore connu la hausse annuelle la plus élevée bien qu’en léger ralentissement, à 38,3% (contre 39,6% en juillet). Les prix de l’alimentation ont augmenté de 10,6%, après 9,8% en juillet, alors que ceux des biens industriels et des services ont progressé en août de respectivement 5% et 3,8%, également en accélération par rapport aux mois précédents. Par pays, l’inflation la plus faible a été enregistrée en France (6,5%). Elle atteint 8,8% en Allemagne, 9% en Italie et 10,3% en Espagne, selon les données harmonisées calculées par Eurostat. Les pays baltes ont connu les taux les plus élevés: 25,2% en Estonie, 21,1% en Lituanie et 20,8% en Lettonie.

