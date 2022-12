Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a affirmé mardi à Batna que la position stratégique de l’Algérie en Afrique «en fait une porte sûre pour le continent et un pont qui relie le Sud et le Nord de la Méditerranée avec l’adhésion du pays à la zone de libre-échange continentale africaine dont l’accord est entré en vigueur en 2021».

Présidant l’ouverture d’un colloque international organisé par visioconférence sur «l’impact du libre-échange continental africain sur l’économie algérienne» à l’université Batna-1, le ministre a souligné que la position stratégique de l’Algérie «en fait aussi un accès aux pays africains notamment voisins (Tunisie, Libye, Niger, Mali et Mauritanie) à travers plusieurs postes de transit en plus de l’appartenance de l’Algérie au monde arabe». M. Rezig a ajouté que tous ces atouts font de l’Algérie un acteur principal des projets de complémentarité et d’intégration régionaux, assurant que l’Algérie aspire aujourd’hui à assumer un rôle de leader évident pour garantir son intégration progressive au commerce mondial. Le gouvernement accorde une grande priorité à la concrétisation de zones de libre-échange à dimension africaine à travers les wilayas frontalières, a souligné le ministre estimant que ce choix est stratégique car «la pénétration des marchés africains est une nécessité urgente pour l’encouragement et la diversification des exportations hors hydrocarbures». Tout cela, a ajouté le ministre, se fait au travers de grandes projets structurants et complémentaires à dimension régionale et continentale que l’Etat œuvre à réaliser comme la route transsaharienne qui relie Alger à Lagos (Nigéria) et la modernisation du réseau ferroviaire national et ses annexes en Afrique du Nord. M. Rezig a salué le choix par l’université du thème important en présence de chercheurs et d’experts pour débattre de l’impact de la zone de libre-échange continentale africaine sur l’économie algérienne.

Il a également estimé que l’exposition de produits tenue en marge de la rencontre à l’auditorium de l’université Batna-1est une opportunité aux opérateurs économiques de faire connaitre leurs produits exportables et de se rapprocher des étudiants universitaires de sorte, a-t-il relevé, à développer chez eux la passion pour l’entrepreneuriat et l’exportation. Le ministre a clôturé sa visite dans la wilaya par l’inauguration d’un laboratoire d’analyse de la qualité et de répression de la fraude au pôle urbain Hamla-1, qualifiant cet équipement d’apport supplémentaire pour le secteur et la direction régionale du commerce de la zone de Batna qui chapeaute sept wilayas ainsi que les autres secteurs.

Au début de sa visite, le ministre a donné dans la zone des activités Dhraâ Bensebah de la commune de Tazoult le coup de départ d’une caravane d’exportation d’une importante quantité de céramique vers le Bahreïn et le Niger.

(APS)