L’Algérie et la Libye entendent renforcer leur coopération économique. Pour ce faire, une cinquantaine d’hommes d’affaires libyens ont été conviés à Alger afin de tenir un forum d’affaires avec leurs homologues algériens. Ce qui démontre l’intérêt de l’Algérie pour ce pays frère avec lequel elle partage bien plus que des relations économiques, mais des relations d’amitié et géostratégiques qui ne sont plus à démontrer, notamment avec la forte implication de la diplomatie algérienne dans le règlement pacifique de la crise qui secoue la Libye depuis 2011, en privilégiant la solution qui passe par un dialogue interlibyens.

L’Algérie reste aux côtés de la Libye et la soutient autant que faire se peut, dans tous les domaines de coopération possibles. Une position confirmée par le ministre du Commerce, Kamel Rezig, dans son allocution prononcée, hier, à l’ouverture des travaux du forum d’affaires Algérie-Libye. «Le gouvernement algérien est déterminé à lever tous les obstacles pour encourager les échanges entre l’Algérie et la Libye dans le cadre d’une zone commune de libre-échange», a déclaré M. Rezig, lors du forum organisé par la Chambre algérienne du commerce et d’industrie (CACI) en collaboration avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sebha (Libye) et auquel ont pris part quelques 300 opérateurs économiques des deux pays.

Parmi les mesures prises, il a annoncé la réactivation du rôle du Conseil d’affaires algéro-libyen, ainsi que la création de foires économiques permanentes des produits algériens au niveau des wilayas frontalières de l’est du pays, à l’instar d’El Oued et d’Illizi, afin de faire connaître la production nationale. Mais pas seulement, ces foires constitueront également des espaces destinés aux opérateurs des deux pays dans lesquels ils pourront examiner les partenariats commerciaux et économiques.

L’ensemble de mesures prises par le gouvernement s’inscrivent dans le cadre de «la stratégie algérienne visant la promotion des relations de coopération algéro-libyennes», a insisté M. Rezig, avant d’indiquer que le forum d’affaires organisé hier à Alger devait constituer «une occasion pour examiner les moyens à même de relever et d’encourager les échanges commerciaux et économiques, en vue de les hisser au niveau des relations politiques et historiques liant les deux pays».

Le ministre du Commerce est, par ailleurs, revenu sur la nécessité d’organiser des foires économiques des produits locaux, car ce sont ces manifestations qui sont à même d’«insuffler une dynamique dans les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Libye».

Afin de faciliter la tâche aux opérateurs économique, M. Rezig a assuré que le gouvernement mettra les moyens logistiques à leur disposition, notamment en ce qui concerne le transport de leurs produits jusqu’aux lieux de la tenue des foires. «Tous les produits algériens seront mis à la disposition des frères libyens et nous sommes pleinement disposés à acheminer, avec des moyens de transport algériens, nos produits issus des différentes filières agricoles et industrielles ainsi que tout autre produit dont ont besoin nos frères libyens, et ce, jusqu’aux postes frontaliers algéro-libyens». Notons, dans ce sens, que les frontières entre les deux pays s’étendent sur une distance de plus de 1.000 km. Le forum d’affaires algéro-libyen a réuni «des opérateurs activant dans de nombreux secteurs, notamment l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, les produits agricoles ainsi que les parfums, selon la directrice générale de la CACI, Wahiba Bahloul, qui a ajouté que «cette manifestation se veut un carrefour de rencontres et de mise en relations des hommes d’affaires et opérateurs économiques algériens avec leurs homologues libyens, en vue d’explorer les possibilités de partenariat entre les deux parties et les opportunités d’investissements qui leur sont offertes».

