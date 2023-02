Les dirigeants africains ambitionnent, à travers leur démarche d’accélération de la cadence de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), d’affranchir pas moins de 90 millions de personnes en Afrique des griefs de la pauvreté, en consolidant le commerce entre les pays du continent et en éliminant les barrières, dans une étape qui vise à augmenter le produit intérieur continental, à environ 450 milliards USD à l’horizon 2035.

L’Union africaine (UA) espère, selon le contenu de son rapport, que la mise en œuvre réussie et efficace de la ZLECAF, qui se veut l’axe principal de son 36e Sommet que la capitale éthiopienne Addis-Abeba abritera, samedi, crée davantage d’emplois qui permettront aux millions d’habitants du continent d’améliorer la qualité de leur vie et de concrétiser le développement durable qui est l’un des objectifs communs autour desquels se réunissent les dirigeants du continent.

L’adoption par l’UA, en 2023, des deux thèmes ” accélération de la mise en œuvre de la ZLECAF” et “industrialisation inclusive du continent”, devra donner une impulsion concrète à cet objectif inclusif et concrétiser sa mise à profit maximale.

Partant, la ZLECAF représente l’une des solutions qui devront soutenir les réformes économiques et appuyer les engagements politiques dans plusieurs pays du continent, ce qui les érigent en une base pour des projections de développement multidimensionnelles sur les peuples africains qui souffrent toujours des guerres, des conflits et de la pauvreté.

De par ses chevauchements avec d’autres secteurs économiques importants, la ZLECAF favorisera la réalisation d’autres objectifs liés à la création d’un environnement commercial stable et sécuritaire permettant aux investisseurs de prendre des engagements à long terme, et au renforcement des liens socioéconomiques entre les pays du continent.

Par ailleurs, la ZLECAF pourra contribuer à l’établissement de la paix et de la sécurité, préalables à la croissance économique et au développement durable, en ouvrant des voies de développement, rapides et efficaces, qui diminueraient les tensions pouvant saboter les efforts consentis en la matière.

Ce bloc économique constituerait, une fois mis en œuvre, une opportunité pour l’Afrique de définir de nouvelles conditions et de bénéficier des meilleurs avantages dans sa relation avec les grandes puissances économiques, à travers l’exploitation optimale des capacités que recèlent les pays africains, ce qui fait de la ZLECAF plus qu’un simple accord commercial, notamment qu’elle représente un marché prometteur ayant le potentiel de rassembler plus de 1,2 milliard de personnes.

Signé en mars 2018 à Kigali (Rwanda) et entré en vigueur en janvier 2021, l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine a été signé par 54 pays et ratifié par 44 pays. L’Algérie l’a ratifié officiellement en 2021 et s’est, depuis, déclarée prête à investir les marchés de cette zone de libre-échange, par l’ouverture de postes frontaliers terrestres, le lancement d’une ligne maritime avec la Mauritanie et de nouvelles lignes aériennes vers d’autres capitales africaines, le renforcement de la présence des marchandises algériennes en Afrique de l’ouest et la création de succursales de banques algériennes dans plusieurs pays de la région.

Pour l’Algérie, la création de cette zone de libre-échange africaine est une “réalisation historique” et un “tournant” qui traduit la forte volonté politique des pays du continent en faveur de la mise en œuvre effective de l’Agenda 2063.

A ce titre, l’Algérie souligne, à chaque occasion, son engagement en faveur de la pleine activation de la ZLECAf, le parachèvement de la libéralisation des échanges et l’établissement de règles concurrentielles assurant l’équité entre tous les membres.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, est arrivé vendredi à Addis-Abeba (Ethiopie) pour participer, en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au 36e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, placé sous le thème “Accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)”, avec la participation des dirigeants de 34 pays africains et de 51 délégations.