«Zlatan Ibrahimovic is back». Le Milan AC a officialisé hier, à la mi-journée, une nouvelle qui était attendue depuis plusieurs jours. Six mois après avoir fait son retour chez les Rossoneri après une expérience en MLS, le buteur de 38 ans est enfin tombé d’accord avec le club lombard pour prolonger leur aventure commune. Après une pige de six mois très réussie – 11 buts et 5 passes décisives en 20 matches – l’ancien Parisien va notamment tenter de faire briller la formation de Stefano Pioli en Ligue Europa cette saison.

Si les chiffres n’ont pas été communiqués, le Suédois aurait obtenu gain de cause avec un salaire net de 7 millions d’euros à l’année. «Finalement, tout s’est arrangé et j’ai pu revenir là où je me sens chez moi, a-t-il déclaré sur le site du club. Maintenant, c’est l’heure de travailler dur. Je ne suis pas là pour être une mascotte, je suis là pour aider l’équipe, le coach et le club, pour le ramener là où il doit être». A savoir en Ligue des champions ?

Articles similaires