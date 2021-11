Quarante ans et toutes ses dents. Après un début de saison tourmenté en raison des blessures, Zlatan Ibrahimovic a fait un retour tonitruant avec l’AC Milan, lui qui a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en neuf matches toutes compétitions confondues. Éternel Zlatan. Hier, le géant suédois a délivré une longue interview au quotidien britannique The Guardian, où il revient notamment sur son passage à Manchester United entre 2016 et 2018. L’occasion de livrer son avis sur le niveau de la Premier League.

«La qualité est surcotée d’un point de vue technique, explique l’attaquant de l’AC Milan. Mais la Premier League a des qualités différentes : le rythme, l’intensité, a-t-il assuré. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde, mais si vous ne pouvez pas gérer cette cadence… En Espagne, en France, en Italie, la technique est meilleure. C’est pour ça qu’il y a tant d’étrangers en Premier League. Ils apportent la technique.» Malgré une expérience relativement courte avec les Red Devils, Ibrahimovic assure qu’elle était toutefois «belle». «Manchester United est un club incroyable et nous avons remporté quelques trophées (…) Mais ils parlent trop du passé. Quand j’y suis allé, j’ai dit: ‘Je suis ici pour me concentrer sur le présent et pour créer ma propre histoire’. Mais quand vous en avez trop, cela devient comme une boucle. Tu dois penser au présent ou tu devrais aller à l’hôpital et te nettoyer la tête», explique-t-il, lui qui a récemment fêté ses quarante ans.

