Les services de gendarmerie du groupement d’El Tarf ont traité, au cours de la semaine dernière, une importante affaire de drogue et de psychotropes.

Dans cette affaire, plusieurs barons ont été épinglés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Zitouna, une localité rurale de 12 000 habitants située entre le chef-lieu de wilaya et la commune d’Aïn El Kerma, dans la daïra de Bouhadjar. Selon des informations recueillies auprès de nos sources, pas moins de 5 536 gélules de psychotropes ont été saisies et une importante somme d’argent d’environ 200 millions de centimes.

Les gendarmes appuyés par les éléments du regroupement de la gendarmerie d’El Tarf ont agi sur des informations provenant de sources généralement crédibles. Pour réussir leur coup, les gendarmes en service de contrôle à l’entrée de l’agglomération de la localité rurale de Zitouna ont procédé au contrôle d’un véhicule léger dans lequel se trouvaient deux jeunes de 24 et 32 ans en possession de plusieurs gélules de psychotropes. L’enquête ainsi déclenchée a permis l’arrestation de huit dealers drogue du chef lieu.

Trois autres complices sont activement recherchés et un avis de recherche est lancé par les mêmes services. Conduits au niveau de

la brigade, un dossier judiciaire a été constitué pour qu’ils soient présentés par devant le Procureur de la République du Tribunal El Tarf.M. B.