Le Real Madrid s’apprête à vivre des semaines de turbulences. Éliminé de la Ligue des Champions depuis mercredi soir et une défaite contre Chelsea, le champion d’Espagne en titre risque de connaître des chamboulements durant l’intersaison. Outre le contrat de son capitaine Sergio Ramos qui n’a toujours pas été prolongé et les possibles sanctions liées à la Super League, le futur de Zinedine Zidane s’écrit en pointillés depuis un moment. L’entraîneur madrilène a d’ailleurs ouvert la porte à un départ pour la première fois.

«Mon avenir ? Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais toujours rendre la tâche très facile pour le club, car il m’a toujours tout donné. Je vais le rendre très facile. Mais le problème, ce sont les quatre matches, pour bien finir. C’est ce qui m’encourage. Le reste, c’est du bla-bla », lance le champion du monde 1998 dans un premier temps en conférence de presse à la veille d’un match très important contre Séville.



Zidane facilitera son départ s’il le faut

Il a poursuivi, assurant que partir ne lui causerait pas de souci, malgré un contrat courant jusqu’en 2022. «Je ne veux pas donner de problèmes au club. Je vais me concentrer sur les quatre derniers matches et nous verrons le reste plus tard », admet-il comme l’aveu qu’un départ est possible après cet exercice qui fut pénible pour pas mal de monde au club. Il faut dire que Zidane a déjà été au bord du licenciement à trois reprises cette saison.

En octobre après deux défaites contre Cadix en Liga et le Shakhtar en Ligue des Champions, un succès à Barcelone l’avait sauvé. Un mois plus tard suite à deux nouveaux revers face à Alavés et de nouveau contre le Shakhtar, ZZ s’en était tiré par une victoire à Séville. Enfin, le mois de janvier avait été terrible pour la Casa Blanca avec trois défaites, dont une élimination en Copa del Rey face à Alcoyano, club de 3e division. La saison a été éprouvante. C’est déjà un petit miracle que le Real et Zidane soient toujours ensemble.

Articles similaires