Alors que son contrat avec le Real Madrid se termine en juin 2022, Zinédine Zidane, qui a plusieurs fois été menacé cette saison, a maintenu le mystère concernant son avenir avec les Merengue mardi soir après la victoire face à Liverpool. L’entraîneur français a même ouvert la porte à la Juventus Turin, un club dont il a porté les couleurs lorsqu’il était joueur.

Rien n’est encore assuré concernant l’avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’entraîneur français de 48 ans a maintenu le mystère concernant la saison prochaine au micro de Sky Italia, après la victoire face à Liverpool mardi soir en quarts de finale aller de Ligue des champions. «J’aime ce que je fais ici. C’est difficile de faire mieux même si j’ai l’équipe pour le faire», a-t-il déclaré dans un premier temps à Alessandro Del Piero, consultant pour le média italien, avant d’évoquer les Bianconeri.



L’ITALIE EST DANS MON CŒUR

« L’Italie est dans mon cœur, j’ai passé cinq ans à Turin et la Juventus est toujours importante pour moi. Mais maintenant je suis ici. Nous verrons », a ajouté le champion du monde 1998. Depuis plusieurs semaines, le nom de Zinédine Zidane est souvent associé à la Juventus Turin – un club dont il a porté les couleurs (1996-2001) après son passage à Bordeaux (1992-1996) – notamment à cause des résultats médiocres des Turinois qui rendent l’avenir d’Andrea Pirlo incertain.

Après 28 journées de championnat, la Juventus Turin est seulement quatrième à douze points de l’Inter Milan. A moins d’un retournement de situation, la Juve va perdre le titre de champion d’Italie pour la première fois depuis dix ans. Exaspéré après l’élimination de la Vieille Dame dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Porto, Cristiano Ronaldo a demandé des renforts dans l’équipe selon La Gazzetta dello Sport. Le quintuple Ballon d’Or pourrait aussi voir débouler un nouvel entraîneur sur le banc. Celui qui lui a permis de remporter trois C1 avec le Real Madrid entre 2016 et 2018 ?

