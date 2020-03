Les équipes de football et de basket-ball du Real Madrid, ont été priés de rester en quarantaine, après le test positif du nouveau coronavirus (COVID-19) révélé sur un joueur de basket-ball, a annoncé le club espagnol jeudi dans un communiqué sur son site officiel. « A partir de ce moment, il a été recommandé de rester en quarantaine pour la première équipe de basket-ball et la première équipe de football, étant donné que les deux équipes partagent des installations à Ciudad Real Madrid« , indique le club merengue. De même, il a été décidé de fermer les installations de la ville sportive et il est également recommandé que tout le personnel du Real Madrid qui fournit ses services dans la ville de Real Madrid reste en quarantaine. Les matchs programmés aujourd’hui et demain, correspondant au basket de l’Euroligue et au football de la Liga, ne seront pas joués, conclut le Real Madrid. Dans le même registre, le championnat d’Espagne (Liga) est suspendu pour au moins deux journées, ont annoncé jeudi les organisateurs. Le match de mardi prochain entre Manchester City et l’équipe coatché par Zidane en 8e de finale retour de la Ligue des champions risque d’être annulé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi que l’épidémie du Covid-19, qui a contaminé plus de 110.000 personnes dans le monde depuis fin décembre, pouvait être considérée comme une « pandémie »

