La brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Zeralda, relevant des services de Sûreté de wilaya d’Alger, a procédé à l’arrestation de trois individus impliqués dans une affaire de vol sous la menace d’une arme blanche et détention de drogues dures, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). L’affaire fait suite, selon la même source, à un dépôt par deux personnes de plaintes auprès de la même brigade, pour vol à l’arme blanche, suivi du vol de leur motocycles dans un quartier situé dans le territoire de compétence (Zeralda). Selon les investigations préliminaires et les informations obtenues et qui se sont soldés par la saisie d’un motocycle volé en possession d’un individu qui, après avoir été arrêté et interrogé, a révélé l’identité des commanditaires de l’acte de vol. Mené sous la supervision du parquet territorialement compétent, un plan judicieusement préparé s’est soldé par l’arrestation de trois individus suspects et par la saisie d’un fusil à harpon muni d’une lance, d’une grande épée et d’un sac en plastic contenant une poudre blanche de cocaïne et un morceau de drogues, lit-on dans le communiqué. Après parachèvement des formalités légales, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent.

