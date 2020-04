Depuis que l’Algérie pratique le confinement pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, Covid-19, le télétravail est devenu le sujet de prédilection des milieux professionnels et d’entreprise dans le pays. Des collectifs de réflexion très sérieux, comme le think tank Care, appelle dans ce cadre à la numérisation et la digitalisation rapides du système économique algérien là où ces technologies accusent du retard ou font défaut par rapport aux standards internationaux et font perdre à l’Algérie de sérieux atouts. Afin de s’associer à ce débat, on a cru utile de solliciter le point de vue d’un spécialiste du droit du travail dans notre pays. S’il se joint au plaidoyer en faveur de la numérisation, son constat sur la manière dont les entreprises algériennes utilisent jusqu’à aujourd’hui ses outils demeure très critique…

Reporters : Le confinement conséquent à la pandémie du Covid-19 impose, aujourd’hui en Algérie, et plus que jamais le débat sur le télétravail, un sujet dont tout le monde parle, mais en des généralités qui ne facilitent pas toujours la compréhension. Qu’est-il au juste ?

Zahir Battache : Comme je l’ai partiellement expliqué dans mes quelques interventions sur la question à travers les réseaux sociaux et dans d’autres tribunes notamment télévisuelles, le télétravail est un des modes d’organisation atypique auquel l’employeur peut faire appel dans les cas où il lui est impossible de recourir aux modes d’organisation typiques, connus jusque-là dans le monde du travail, en général, et dans l’entreprise, en particulier. Il consiste à ce que le salarié accomplisse son travail, pour le compte de l’employeur, hors des locaux de celui-ci ou des lieux de travail connus habituellement, bien sûr en recourant aux technologies de l’information et de la communication (TIC) notamment Internet, pour des prestations qui auraient pu être dispensées dans ces mêmes locaux ou ces mêmes lieux de travail. Ce qui nous fait avancer la notion du lieu de travail assimilé connue et reconnue essentiellement dans la législation relative aux accidents de travail et maladies professionnelles qui n’est autre qu’une partie de cette législation du droit du travail.



Est-ce que le droit du travail en Algérie intègre le télétravail ?

Le droit du travail, en général, est un ensemble de règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les deux parties à cette relation, à savoir l’employeur et le(s) travailleur(s), et c’est un droit qui répond à tout un chacun, à chaque moment et à chaque situation. Mieux encore, il repose essentiellement sur la réalité et la pratique et évolue avec la technique et la technologique et s’adapte à d’infinies variétés de situations concrètes et différentes y compris pour l’organisation du travail à distance. Pour revenir à la législation du travail algérienne, le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation. Il n’est pas interdit clairement, ce qui sous-entend son autorisation tacite bien évidement en respectant les autres règles de droit.

Le dispositif législatif régissant les relations de travail en Algérie, notamment la loi 90-11 régissant les relations de travail, qualifiée par beaucoup d’observateurs du domaine comme étant «la loi de la négociation», car elle ne comporte d’interdiction autre que le piétinement des plafonnements ou des seuils minimums ou des principes inaliénables, répond ainsi à deux principes essentiels : la sécurisation et la négociation. Cette faculté confère ainsi aux partenaires engagés dans une relation de travail (employeurs et travailleurs) le pouvoir d’élaborer et de mettre en œuvre les règles de gestion des relations de travail répondant le mieux aux exigences de l’organisation du travail, y compris cette forme qu’est le télétravail à travers des instruments appropriés pour ne citer que la convention collective.

Ce mode de travail ainsi que d’autres dérogeant à la règle sont conçus comme intermédiaires pour sécuriser les trajectoires des relations de travail, notamment lorsque la continuité d’emploi est remise en cause (n’est plus garantie) et que de nouveaux risques peuvent émerger à l’instar des pertes d’emplois, de cessations partielles d’activité, et en cas de force majeure -comme c’est le cas actuellement avec la pandémie du coronavirus.



Une pandémie qui oblige de nombreuses institutions et organisations à recourir au travail à distance sous le sceau de l’urgence…

Oui, en effet, la pandémie de coronavirus va obliger de nombreuses institutions, entreprises et tout organisme employeur à changer de mode de fonctionnement, certainement sans aucune préparation à ce changement soudain. Alors que, partout dans le monde, le télétravail est devenu un mode d’organisation, en Algérie, malheureusement, juste une nouvelle réalité qui s’ajoutera aux multiples ratages d’opportunités non saisies à temps.

Aujourd’hui, l’évolution de la digitalisation est telle que c’est toute une industrie à part entière qui se développe autour de ce mode de travail. Des conférences et des séminaires dans le monde entier, des applications et des services dédiés, des villes «intelligentes» ont ainsi émergé tandis qu’elles ont été mises en exergue, il y a peu de temps, dans notre pays, mais seulement à des fins de mystifications électoralistes et pour «tromper tout un peuple une partie du temps» dixit Abraham Lincoln.



Qu’en est-il alors des droits et devoirs quand il s’agit de travail à distance ?

En principe, le télétravail est mis en place dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif ou, à défaut, dans des situations pareilles «imprévues» de force majeure, dans le cadre d’une procédure élaborée par l’employeur après avis du comité de participation, formalisant ainsi les conditions de passage en télétravail, l’exécution du contrat de travail, les conditions générales de mise en œuvre, les modalités de contrôle du temps de travail, la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en ce mode d’organisation.

En ce qui concerne les droits et obligations, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Mieux encore, d’autres protections s’ajoutent pour ne citer que les conditions spécifiques d’activité du salarié et sa charge de travail et l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail est présumé, en principe, être un accident du travail assimilé au sens la législation et règlementation de la sécurité sociale.



Des chefs d’entreprise et d’experts déplorent aujourd’hui la faiblesse de la numérisation dans le pays. Ils estiment que cette faiblesse nous rend plus vulnérables face à la crise sanitaire du Covid-19. Du point de vue du droit est-ce que nous avons tous les textes juridiques pour aller vers une numérisation optimale ou doit-on faire un effort juridique dans ce domaine ?

Si vous me parlez de mon domaine de prédilection qu’est la législation du travail, je dirais que le droit du travail algérien ouvre grand, d’un côté, les portes à toute transformation digitale du monde du travail. Il introduit une flexibilité et met à la disposition des acteurs du monde du travail toutes les facilités pour convenir à ces transformations numériques pour une optimisation de la gestion d’entreprise, avec pour finalité une croissance d’activité. Cela, même s‘il faut introduire quelques nouveaux textes législatifs.



De l’autre côté, nous avons constaté que beaucoup de ressources et de finances ont été engagées par plusieurs entreprises pour «digitaliser», malheureusement, c’est resté au stade de sites internet et plateformes pour glorifier les actions du premier responsable, ou des contenus de faibles consistances et que l’information statistique la plus élémentaire est classée encore, en 2020 «tabou» ou «secret défense». N’avons-nous pas besoin aujourd’hui de plateformes de télétravail, de e-learning, de commerce électronique, de gestion et de paiement à distance, etc. ?

Cette pandémie a démontré, tout de même, une réalité, ce degré de vulnérabilité, d’assistanat de beaucoup de nos entreprises notamment celles activant dans le secteur économique public, attendant des directives, des aides d’en haut, pour prendre telle ou telle décision, illustrant ainsi leurs limites de gestion et la faillite de ses gestionnaires.



Quels sont les chantiers sur lesquels les juristes doivent travailler pour préparer la société à la numérisation ?

La transformation numérique constitue une démarche prospective et multi partenariale, qui nécessite avant tout une volonté politique sincère au plus haut degré de prise de décision. C’est en somme l’instauration de la démocratisation des rapports. Sommes-nous dans cette perspective ? La question est posée…

Le premier chantier à mon sens est celui de la justice, puis l’éducation et la formation, pour que viennent les autres secteurs, car la justice et l’éducation constituent des fondements indispensables et déterminants de toute société.