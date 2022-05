Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire a annoncé, lundi dans un communiqué, que MM Youcef Mahiout et Mohamed Mokhbi ont été nommés respectivement walis de Khenchela et de Tindouf, après approbation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

