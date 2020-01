C’est à un véritable parchemin, en guise de programme, que nous avons eu droit pour la célébration de Yennayer, le nouvel an berbère 2970, dans la wilaya de Tipasa qui abrite la manifestation nationale et officielle. La manifestation, présidée par la nouvelle ministre de la Culture Bendouda Malika, accompagnée du secrétaire général du HCA, va durer quatre jours (du 10 au 14 janvier).

La célébration aura pour site l’esplanade du mausolée royal de Maurétanie (Sidi Rached), la salle omnisport, la salle de conférences de la wilaya, la bibliothèque de lecture publique de la commune de Tipasa, le complexe culturel du Chenoua ainsi que la Maison de la culture de Koléa, sans oublier le complexe touristique de Matarès pour le dîner et la soirée de réveillon.

Le clou du programme reste le colloque académique, proposé par le HCA, qui abordera la question de l’identité amazighe sous tous ses aspects en insistant sur la notion de cohésion, d’unité, de solidarité dans la perspective du vivre ensemble, un sujet on ne peut plus d’actualité dans ce monde et en ces temps de tumultes et de divisions.

Au programme du colloque scientifique, il sera question du «Retour aux sources de Banu mazigh, l’Algérie retrouve ses repères identitaires» présenté par l’ex-ministre Boudjemaâ Haïchour, de «La codification mnémonique du calendrier savant berbéro-maghrébin dans les manuscrits d’astronomie» présenté par le conférencier et écrivain Djamel Eddine, «Yennayer pris entre traditions et modernité dans les Aurès» par le conférencier Abdennacer Kadjiba, des «rites de Yennayer, la contribution de la femme» de Nassib Youcef, «Vivre ensemble, un espace local et un temps universel», suivi par

«Qu’est-ce qu’être Algérien au 21e siècle et éloge du vivre ensemble» et «Terre privilégiée des Imazighen, l’espace numide dans l’antiquité entre Cherchell et Tipasa» proposés par Mahfoud Ferroukhi et d’autres communications clôturées par une table ronde, animée par plusieurs professeurs et spécialistes en anthropologie et en patrimoine immatériel, entre autres.

L’information du jour sera l’installation d’une commission de collecte d’informations sur le patrimoine musical «Daynane» un genre musical de la région de Tipasa qui a été rendu célèbre par le groupe Ichenouiyene, qui a quitté le pays et vit sous d’autres cieux.

Durant la journée d’aujourd’hui samedi, la manifestation se poursuivra dans la grande salle de conférences de la wilaya où sera inaugurée l’exposition sur le livre et sur le patrimoine linguistique amazigh ainsi que l’ouverture officielle du colloque académique. Au niveau de la radio locale, les responsables du HCA procéderont à la signature d’une convention entre l’Entreprise publique de télévision algérienne et le HCA pour la formation de journalistes exerçant en langue amazigh suivie de la baptisation du stade de Tipasa en amazigh.

La journée de samedi sera aussi mise à profit pour la visite des expositions de Koléa portant sur les traditions locales en lien avec le patrimoine amazigh et l’inauguration d’un cours spécial Yennayer au niveau de l’école primaire Houda-Belkacem, située dans la commune de Tipasa. La prestation artistique d’une troupe de la Chine, organisée dans le cadre des échanges culturels, sera, également, de la fête. La célébration prendra fin lundi matin au niveau de la bibliothèque de lecture publique avec des activités destinées aux jeunes adhérents marquée par un défilé de tenues traditionnelles amazigh, des travaux de dessins sur les symboles amazigh, et autres activités ludiques pour faire connaître l’écriture tifinagh.

En plus des festivités officielles dans la wilaya de Tipasa, cette célébration aura un rayonnement sur l’ensemble de ses communes et au niveau des autres wilayas.

Selon son secrétaire général, El Hachemi Assad, le nouvel an amazigh Yennayer 2970 aura un cachet particulier avec, cette année, un programme riche, instructif, alliant les aspects socio-éducatifs avec des expositions d’artisanat local et autres manifestations artistiques, et environnementales comme la plantation de 1 000 plants d’’arbres et un aspect académique, à travers un colloque qui réunit des historiens, des archéologues et des anthropologues et autres universitaires qui échangeront leurs informations sur le sujet qui mérite d’être mieux connu et pour encourager l’édition dans le domaine. Cela a été le cas, cette année, selon le HCA, avec la publication en une seule édition, de cinq titres traitant de Yennayer en tant que sujet d’étude et axe de réflexion menée par des universitaires aguerris. L’objectif visé par le HCA est de mettre en exergue la portée philosophique, historique, socioculturelle et symbolique de cette fête ancestrale, célébrée officiellement, comme journée chômée et payée depuis deux ans en Algérie, une première dans la région du Maghreb.

Cette fête, célébrée depuis des lustres avec faste dans les foyers des différentes régions du pays par les associations et les institutions de l’Etat, a connu un regain d’intérêt depuis sa consécration le 12 janvier de chaque année, comme une journée chômée et payée, en vertu de la modification en 2018 de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales en Algérie.

Cette décision est symbolique de cette volonté de faire de cette journée «un solide ferment dans la symbiose populaire et un ciment inaltérable pour la cohésion sociale et l’unité du peuple algérien».



Une fête célébrée depuis la nuit des temps

Si depuis la nuit des temps, les habitants du Chenoua (Ichenouiyene) célèbrent le nouvel an amazigh (Yennayer), autour d’un repas spécial du fait que ce jour a été longtemps lié au calendrier agricole, aujourd’hui, cette fête a pris une dimension plus importante avec un jour décrété férié, son enseignement à travers de nombreux établissements scolaires, des pages spéciales dans les radios locales et une chaine TV en amazigh, des éditions de livres en langue amazighe, sans oublier les conférences organisées régulièrement, également, en cette langue et autres baptisations d’établissements en langue amazigh.

La célébration de cette journée sera, sans conteste, une occasion pour rappeler l’étymologie de Yennayer ou Nayer qui est constitué de deux mots Yen qui veut dire premier et Ayer mois. Les Amazigh, comme tous les peuples du monde, avaient besoin d’un calendrier pour gérer le temps et organiser leur vie. A l’époque, en Afrique du Nord, on enregistrait la présence de quatre calendriers, le calendrier amazigh ou agricole qui est solaire, le calendrier hébraïque (pour les juifs) qui est à la fois lunaire et solaire, le calendrier grégorien qui est solaire et enfin le calendrier hégirien (arabo-musulman) qui est lunaire. Beaucoup de spécialistes de ces questions s’accordent à dire que le calendrier amazigh souffre de l’absence d’études scientifiques approfondies, notamment concernant l’année bissextile (le 29 février), avec cette interrogation comment compter le calendrier amazigh ?

Sur le plan des traditions locales, c’est-à-dire patrimoniales et sociales, cette fête célèbre la terre nourricière et le respect qui lui est dû consacrant ce rapport entre l’homme et la terre dans ses différents aspects. La wilaya de Tipasa comporte une population berbérophone (du Chenoua jusqu’à Menaceur) avec le chenoui comme dialecte, appelé ainsi en référence au mont Chenoua qui surplombe la commune de Tipasa. La région du Chenoua possède ses particularités culturelles et artistiques.

Le genre musical Daynane est une de ses particularités qui va faire l’objet d’un travail de recherche selon le programme de célébration de cette année.



Préserver les traditions

La célébration de Yennayer, le nouvel an berbère, qui correspond à l’année 2970, chez les familles chenouies de la région de Tipasa est un rituel auquel on se consacre les 12 et 13 janvier de chaque année avec à la carte un menu spécial et une soirée, où les personnages des contes et légendes fantastiques règnent en maîtres.

Le passage à la nouvelle année représente pour les habitants du Chenoua (Ichenouiyene) une date importante en ce sens qu’à partir du 1er janvier, on s’adonne à un nettoyage des demeures en procédant au chaulage et en parsemant les entrées de la demeure, la veille de la célébration, de diverses plantes récoltées sur site pour parfumer, d’une part, et éloigner les «ondes négatives et maléfiques», d’autre part, quelles soient liées à des maladies ou aux «mauvais esprits» errants, selon les croyances locales. C’est une fête familiale, par excellence, mais aussi celle des enfants qui reçoivent leurs petits paniers de victuailles et de sucreries pour aborder, symboliquement, le Nouvel an dans les meilleures conditions. Le rituel du cœur de palmier nain, parfait symbole de Yennayer dans la région du Chenoua, que les enfants et leurs parents vont ramasser, est aussi consacré durant cette journée, et les plus chanceux seront ceux qui découvriront une forme de cœur à l’intérieur de ce fruit très prisé par les Chenouis.

Le sacrifice, autrefois, du coq, qui agrémente le plat traditionnel de couscous ou de berkoukess, accompagné de boulettes (kouirettes ou tikerbabine) confectionnées à base de céréales et de diverses plantes et épices, de crêpes et de galettes spéciales nouvel an, est une tradition qui se perd, peu à peu, laissant la place à l’achat d’un poulet, pour faire dans la simplicité.

Le mouvement associatif local, autrefois très actif, a toujours veillé à préserver ces traditions qui sont prises en charge par les responsables locaux et ceux du complexe culturel du Chenoua et de la Maison de la culture de Koléa qui, chaque année, concoctent un programme de festivités clôturé par des chants de troupes locales et la déclamation de poèmes, après la dégustation de plats locaux et autres friandises exposés à l’occasion de cette fête nationale.