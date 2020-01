«L’amazighité ne se limite pas à la tenue vestimentaire ou à l’art culinaire ancestral dans nos régions berbérophones.

C’est un champ très vaste qu’il nous faut cultiver et reconquérir par tous les versants historique, politique et culturel. Tout cela a besoin d’être porté par des voix fortes, dont celles des médias », déclare à Reporters Hamou Merzouk.

Par Leïla ZAIMI et Meriem Kaci

En ces fêtes du Nouvel an berbère, ce journaliste à Berbère TV considère d’emblée que le grand enjeu du recouvrement plein de la dimension amazighe du pays passe par le «diptyque langue-média». Selon lui, deux grands chantiers sont à accélérer, la généralisation de l’enseignement de l’apprentissage de tamazight, notamment à travers l’institution scolaire et «l’implication des médias».

«Il faut que les médias accordent davantage d’espaces à la langue, mais aussi à la culture» amazigh «sans verser dans le folklore et les stéréotypes éculés».

D’autant plus, affirme-t-il, qu’il y a un appétit et «un besoin qui s’exprime au fur et à mesure». Et d’assurer «que de plus en plus de gens qui ne maîtrisent pas ou ne comprennent pas forcément la langue regardent les programmes de Berbère TV. Ce qui témoigne de ce besoin à mon avis».

«Il faut promouvoir la langue tamazigh davantage dans les médias», affirme pour sa part l’universitaire et spécialiste Redouane Bouhidel. Celui-ci, outre qu’il rappelle l’effet attractif de l’audiovisuel sur le public et «sa capacité de socialisation», constate que l’usage de la langue amazigh «très visible sur les réseaux sociaux et les médias alternatifs» reste encore très limité dans les médias traditionnels algériens par rapport aux ambitions exprimées. «Les tentatives d’introduire la langue tamazigh dans les médias à travers les journaux télévisés depuis les années 90 restent insuffisantes. Il faut des plages horaires plus consistantes et des programmes plus ambitieux car il s’agit de travailler sur un champ qui ne concerne pas uniquement la langue, bien qu’elle représente un élément essentiel.»

Et d’ajouter : «Il est important de donner une place prépondérante à l’amazighité et de la considérer dans un cadre qui prenne en question les enjeux linguistiques, culturels et politiques».

Les propos du journaliste et de l’universitaire résument assez bien les progrès réalisés durant les deux dernières décennies – avec la reconnaissance de tamazight comme langue nationale et officielle ainsi que l’inscription de Yennayer dans le calendrier des fêtes officielles algériennes – mais également les attentes considérables.



Sans nouvelles de l’Académie…

L’Académie algérienne de la langue amazighe, mise sur les Fonts baptismaux dès décembre 2017, et lancée en décembre 2018 avec la publication au Journal Officiel de janvier 2019 de la liste des quarante chercheurs et spécialistes qui la composent, n’a plus donné de nouvelles. Son président, Mohamed Djellaoui, doyen de la faculté des langues et des lettres de Bouira, n’a plus fait de déclarations depuis sa nomination et peu d’éléments existent pour connaître l’avancée du chantier qui lui a été confiée, la structuration de l’académie et l’élaboration d’un dictionnaire nécessaire à la collecte du lexique et à la «standardisation de la langue», «une étape nécessaire avant son usage et son enseignement à l’école», rappellera le linguiste Abderrazak Dourari qui dira aussi qu’«une langue qui n’est pas normalisée ne peut pas figurer dans le programme de l’école».

Il est vrai que la conjoncture politique que le pays a connue depuis février dernier a mis sous l’éteignoir le débat sur l’Académie et son devenir, «mais ce qui relève de la discussion publique et de l’impact politique qu’elle peut subir ne devrait pas concerner le travail qui doit être accompli par ceux qui en ont la charge et la responsabilité», nous dira un universitaire sous couvert d’anonymat.

Sa critique pose évidemment la question des acteurs qui doivent se manifester et faire part de leurs travaux de recherche à l’université et dans les laboratoires de recherche et de leurs avancées dans ce domaine.

«S’ils ont avancé dans leur travail, cela se verra rapidement avec le retour au débat sur les questions ajournées par la crise politique que le pays a connu», ajoute notre universitaire qui pointera également la question de la transcription.

Retour au débat sur les questions ajournées par la crise politique

«La question n’est pas simple d’autant qu’elle charrie des enjeux politiques et idéologiques qui ne sont pas faciles à négocier dans un pays qui se cherche comme l’Algérie, mais le danger est de focaliser sur le clivage entre caractères latins et arabes. Il y a une production qui se fait et se manifeste à travers l’édition et un marché qui s’installe. Pourquoi ne pas laisser le marché décider ? C’est une façon de nous éviter des querelles inutiles et c’est aux acteurs, encore une fois, de travailler».

Le Haut-commissariat à l’amazighité, qui revient sur la scène, en lançant avec le ministère de la Culture les festivités officielles de Yennayer à partir de Tipasa, milite pour que tamazight cesse d’être «facultatif» et soit considérée comme une matière «obligatoire» dans les programmes de l’Education nationale. L’initiative est louable, cependant, elle bute sur des contraintes diverses dont l’absence d’une normalisation, rappelle M. Dourari, qui est responsable du Centre national pour la promotion et l’enseignement de tamazight (CNPLET).

Tamazight qui est enseigné dans les écoles de la République depuis 1995, principalement dans les régions berbérophones, n’a pas encore fait l’objet d’un bilan qui permettrait de cerner les progrès et les échecs de cet enseignement. Quatre ans après que tamazight ait été reconnue langue officielle, c’était en 2016 à la faveur d’une révision constitutionnelle polémique, rappelons-nous, elle n’est pas encore accessible à tous les écoliers.

A quand un plan de charge pour toutes les questions posées ?