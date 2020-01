A l’instar des autres régions du pays, la semaine amazighe débutera à El Tarf à partir du 12 janvier prochain à travers plusieurs localités de la wilaya. Un programme riche et varié est concocté par la direction de la culture qui ne dispose pas encore de siège. Les participants à cette troisième édition, venant de quinze wilayas, seront accueillis samedi prochain. En plus des manifestations culturelles, artistiques et des expositions, qui auront lieu selon les organisateurs au niveau de la maison des jeunes Ahmed-Betchine, du chef-lieu, les participants feront des visites guidées à plusieurs sites historiques de la wilaya dont certains sont classés et d’autres en cours de classification. Ces sites sont répertoriés par la direction de la culture dans les communes El Ayoun, Cheffia (Hakoura), Bouhadjar, Bougous, la Zaouïa Dendane, dans la commune de Besbes, Bordj Nem, Dréan ainsi que le palais Lalla Fatma à El Ayoun, le parc animalier de Brabtia et la réserve de Tonga sur la bande frontalière et la réserve forestière de la commune de Bouhadjar sur la route donnant sur la wilaya de Guelma. Une réserve qui, selon nos interlocuteurs, renferme plusieurs espèces animales et végétales rarissimes. On y trouve même une espèce animale en voie d’extinction, le cerf de Barbarie, souvent agressé par les braconniers. Les activités de la troisième édition de la Semaine culturelle du patrimoine marqueront le Nouvel an amazigh 2970, selon le programme qui nous a été transmis par le directeur local de la culture Adel Saïfi se dérouleront au niveau tantôt de la maison Ahmed-Bethine tantôt à la bibliothèque de lecture, située à proximité du chef-lieu de wilaya El Tarf. Les wilayas participant à cette importante manifestation sont notamment Tizi Ouzou, Béjaïa, Batna, El Tarf, M’sila, Boumerdès, Skikda, Annaba, Constantine, etc. Au cours de cette édition, riche en couleurs, les participants et participantes auront à faire connaître au nombreux public les somptueux plats préparés lors des fêtes religieuses ainsi que les mœurs et coutumes propres à ce patrimoine riche et appréciable. Par ailleurs, Saïfi Adel nous apprend qu’un programme spécial culturel sera consacré mardi prochain aux jeunes enfants. Ces activités sont l’œuvre d’artistes très connus, à l’image de Boualem Chaker de Tizi-Ouzou et Mounir Merniz de la wilaya de M’Sila. Des professeurs universitaires de l’université Chadli-Bendjedid, créée en 2012 seulement, animeront des conférences-débats en soirée. M. B.

Articles similaires