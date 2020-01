La fête de Yennayer a cela de particulier qu’elle vient dans un contexte pas comme les autres, où les Algériens se demandent comment va être leur futur. Les citoyens, quel que soit le rituel en vigueur dans les différentes régions du pays, ont trouvé en cette occasion l’opportunité de célébrer à l’unisson une fête sous de bons présages. Et entamer la nouvelle année avec les meilleurs des sentiments et la ferveur qui sied aux cérémonies populaires. L’institution, il y a deux ans, de Yennayer comme fête nationale aura été l’un des acquis les plus exaltants des Algériens. Et un élément fédérateur indispensable pour la construction de l’unité nationale. Cette évolution, considérée comme un juste retour des choses, gagnerait à être utilisée pour raffermir la cohésion nationale pour davantage de solidarité et d’entraide. En Algérie, la fête de Yennayer est déjà considérée comme un évènement populaire festif qui fait déjà consensus. Qu’y-a-t-il de mieux que la fête pour favoriser l’esprit de convivialité et de fraternité entre tous les Algériens sans exception. Alors que la contestation populaire pour une Algérie nouvelle se poursuit, l’avènement de cette date réaffirme l’esprit d’union absolument nécessaire en ces temps d’incertitudes. La fête de Yennayer dans la communion est incontestablement le plus grand signe de fraternité entre les Algériens. Et un indice que le peuple est bien uni, quoi qu’en disent les détracteurs et les oiseaux de mauvais augures qui écument les réseaux sociaux.

N’est-il pas venu le temps d’éloigner définitivement les signes néfastes du communautarisme pour laisser place à la communion et le fort sentiment citoyen ? Il y a urgence à encourager ce sentiment pour régler les «contentieux» qui alimentent les crispations sur fond identitaire. Il y a urgence à mettre en place des mécanismes de gouvernance qui installent la confiance des Algériens en leur pays. Autant de chantiers pour l’Algérie nouvelle.