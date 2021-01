Algérie Télécom assurera une permanence mardi, jour du nouvel An amazigh (Yennayer), de 9H00 à 15H00 afin de garantir la continuité du service et la maintenance du réseau tout au long de ce jour férié, a indiqué lundi cette entreprise dans un communiqué. Les agences commerciales concernées par cet horaire à Alger sont celles d’Hussein dey, Dar El-Beida, Bordj El-Bahri, Aissat Idir, Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, Ben Aknoun, Ain Benian et Zeralda, a précisé la même source, ajoutant que dans les autres wilayas, il s’agit des «agences chefs-lieux». A travers cette organisation, Algérie Télécom «confirme son engagement de servir ses clients et d’être à l’écoute de leurs attentes tout en leur permettant de profiter pleinement des prestations fournies».

