C’est une commémoration toute particulière de Yennayer à Ouzellaguen cette année. En marge des célébrations officielles, c’est le Hirak qui fête le nouvel an amazigh. Avec ses détenus, récemment élargis. L’un d’eux, Kasmi Yazid, a choisi de se marier le jour de Yennayer. Il y a cinq mois, il était arrêté pour port de drapeau amazigh, à Alger, la veille de son mariage…

Avant de se retrouver à Ouzellaguen, cette petite ville que surplombe Lalla Doudja et un pan entier d’histoire lié à Ifri, c’est une virée vers un village de Kabylie, presque aux portes du ciel, Ferraoun, où un autre ex-détenu, Hellal Yahiaoui, organise sa «waâda», en l’honneur des amis, des proches, de ces co-détenus, des avocats et des membres du Réseau contre la répression. On y reconnaît tant de visages, pas seulement parmi les détenus et les avocats, mais aussi des manifestants rencontrés les vendredis à Alger.

Entre couscous, gâteaux, thé et café, la «waâda» c’est aussi cette tribune, sur la place publique en face de la mosquée, avec les deux emblèmes à l’honneur : les drapeaux national et amazigh, en l’honneur des avocats et des militants de la cause des détenus. Des «diplômes» à grande valeur sentimentale et militante sont remis aux avocats présents, au milieu de chants du Hirak. C’est une «waâda» à forte valeur ajoutée culturelle et historique, puisque dans un espace sous la bâtisse de la mosquée, sont exposés différents objets d’époque, retraçant la vie du village, dont certains ont plus d’un siècle d’âge. De vieux bâts en osier, des outils pour la terre, peignes, cardes et fuseaux pour la laine. Lampes d’époque, etc.

Le rassemblement se termine en fin de journée, en slogans et mots d’ordre. On se donne rendez-vous à Ouzellaguen. Pour une autre fête. Une double fête. Yennayer et le mariage de Yazid.

Ouzellaguen, dans l’histoire immédiate du Hirak, ce sont deux de ses enfants, Oudihat et Kasmi, qui se sont retrouvés en juin et juillet dernier, arrêtés, puis envoyés sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach. Depuis, la mobilisation à Ouzellaguen pour la libération de ses enfants et celle des autres détenus n’a jamais déméritée.

Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux sont ici pour partager le bonheur de leur camarade Yazid et célébrer ensemble Yennayer.

C’est une ambiance de fête qui règne dans le quartier où réside Yazid. Ici aussi les drapeaux national et amazigh flottent, côte-à-côte, en toute liberté. «Allez comprendre quelque chose à la logique du pouvoir, dira un convive, ici l’emblème amazigh fait partie intégrante du décor et à Alger, c’est un objet de délit !»

Le mariage de Yazid, l’affaire de tous !

Ambiance festive et solidaire. Tout le quartier et les alentours sont mobilisés pour ce double événement. Un dispositif d’organisation et d’orientation est mis en place. Des gilets verts fluo pour orienter les invités et réguler la circulation et le flot de voitures, venus des wilayas avoisinantes et parfois de plus loin encore, et des gilets oranges pour organiser la restauration et l’hébergement. Dans le quartier, beaucoup de résidents ont mis leurs garages et leurs demeures à la disposition de la famille de Yazid. L’hospitalité revêt ici son plein sens. Pour peu que vous vous sentiez égaré ou un peu en retrait des nombreux groupes qui discutent ou dansent, qu’une personne vous abordera dans la minute pour vous demander si vous avez besoin de quelque chose… Les invités continuent d’affluer. Les visages marquants de ces six derniers mois sont là. On reconnaît plusieurs ex-détenus : Mokrane Djallaj, Bouider Hamimi, Raouf, Ider, Oudihat, Guerroudj, Yahiaoui, Aouissi, Challal et bien d’autres encore. On s’embrasse, on se congratule. Assegas Ameggas. Les avocats aussi sont accueillis en héros. Djerdjar, Alili, Bakhti, Tamert, Hamaïli et d’autres encore.

En début de soirée, la fête s’annonce. Sonore et bruyante. Les femmes ont revêtu leurs plus beaux atours. Une scène est aménagée dans l’espace clos, à quelques mètres de la demeure des Kacimi. DJ à l’affiche. Chants et danses. Sur ce chapitre, c’est une fête presque en l’honneur des femmes. En retrait, séparés par un cordon de sécurité, les hommes sont remisés en arrière-plan. Ils font la fête aussi. Dansent et chantent. Les chansons de Matoub, alternent avec les chants du Hirak et les chansonnettes de Allaoua.

Yazid est porté par ses co-détenus. Acclamé et félicité. Il est heureux parmi ses amis et sa famille. Filiale et celle de prison. Tout à l’heure, il paradera au milieu des femmes, comme le veut la tradition, dans son beau costume, un burnous sur le dos, au son du bendir et des youyous pour le traditionnel henné du marié. On continue à chanter et à danser. Même les avocats s’y mettent. La dérobade des robes noires. Celle-ci est bien méritée.

La fête bat son plein jusqu’à 23 h passées. Au moment où les premières gouttes de pluie commencent à perler. «C’est la bénédiction de Yennayer !» lance une femme. Après une sécheresse annoncée, est-ce le signe de l’espoir et surtout d’une bonne année agricole ? Un inconnu a cette réflexion : «Il a surtout plu sur les graines du Hirak, présentent ici même. Cela ne peut donner qu’une belle récolte de liberté…»



Yennayer, en l’honneur des détenus et des avocats

Au petit matin, les organisateurs sont déjà sur le pied de guerre. Ou de fête. Le petit-déjeuner est déjà prêt pour les lève-tôt. Et les convives qui viennent d’arriver. Parmi eux, la famille Smallah au grand complet. Mohamed, son épouse et leurs trois filles, resplendissantes dans leurs tenues berbères.

D’autres détenus arrivent aussi, seuls ou le plus souvent accompagnés de leurs parents. Et ce sont des retrouvailles fortes en émotions. Il faut dire que depuis l’incarcération de leurs enfants, ces familles tourmentées, accablées pour certaines, avaient trouvé du réconfort auprès des soutiens à la cause des détenus, mais surtout en se rassemblant entre-elles dans ce qui sera la seconde famille des détenus, celles des familles et parents des détenus. Arezki Challal est là. Il ne pouvait pas en être autrement en sa qualité de père de détenu et de président du collectif des familles des détenus.

Dès onze heures, on commence à servir le déjeuner. Des invités en profite pour aller visiter le musée d’Ifri, ce haut lieu symbolique de la révolution et de son histoire et que d’aucuns tentent aujourd’hui d’occulter sous le fallacieux prétexte de l’unique référence de la révolution libératrice se limite à la déclaration du 1er novembre, alors que tout dans le Congrès de la Soummam démontre que les décisions et résolutions prises ce jour-là s’inscrivaient en droite ligne dans l’esprit de novembre. Celui de la continuité révolutionnaire.

A partir de 12h30, les invités se dirigent vers l’esplanade où la veille la fête a battu son plein, pour y faire… la fête, encore une fois. Il pleut sans discontinuité depuis ce matin. Qu’importe ! Des chapiteaux ont été commandés pour abriter les invités, le DJ et son matos, et les nouveaux mariés. En attendant, ce sont les détenus qui font la fête. Avec colère. Des détenus sont encore en prison. Et ils ne les oublient pas. Ils brandissent le drapeau amazigh. Non pas par défi, ici, il n’y a aucun cordon policier à défier, mais par conviction et en hommage à un combat qui a valu à certains des mois de prisons.

Entre deux slogans, H’mimi, ce jeune militant de RAJ, explique que ce séjour en prison, «je le positive personnellement et considère que ce fut là un stage de perfectionnement qui a renforcé nos convictions plus qu’ébranler notre état d’âme.»

Yazid, tiré à quatre épingles, sort de chez lui et se dirige vers l’esplanade où se déroule la fête et où l’attend un carrosse blanc qui le mènera jusqu’à la demeure de sa dulcinée, pour la ramener chez lui. La future madame Kasmi sort de chez elle en tenue et bijoux traditionnels berbères. Elle monte la première dans le carrosse rejointe par Yazid pour une balade nuptiale à travers les artères du quartier. Les nouveaux mariés sont acclamés à leur descente de la calèche. Comme le veut la tradition, ils se partagent une friandise et boivent dans le même verre. Des bonbons et autres friandises de Yennayer sont distribués aux présents. Ils rejoignent leurs fauteuils de mariés sous un chapiteau, pour faire durer la fête. Il pleut toujours.

Tout à l’heure, une partie des convives et des présents rejoindront la manifestation qui se déroulera à Ighzer Amokrane, pour assister au traditionnel défilé costumé célébrant le nouvel an berbère. Cette année, Yennayer a un goût prononcé de lutte et de quête de liberté. Mais surtout d’unité des Algériens autour de leur identité fondamentale. Plus que jamais !