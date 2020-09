Les Nations unies ont indiqué mercredi avoir interrompu les soins médicaux dans plus de 300 installations à travers le Yémen en raison de l’absence de financement. «Entre avril et août, les agences (de l’ONU) ont été contraintes de réduire les distributions de nourriture, de supprimer les services de santé dans plus de 300 établissements», a annoncé dans un communiqué Lise Grande, coordinatrice humanitaire de l’organisation pour le Yémen. «C’est une situation impossible», a-t-elle ajouté, soulignant que face à «la pire crise humanitaire au monde», l’ONU n’a pas les ressources pour sauver les personnes qui «vont mourir si elles ne sont pas aidées». «Les conséquences du sous-financement sont immédiates, énormes et dévastatrices», a déclaré Mme Grande. A la mi-septembre, deux responsables de l’ONU avaient fait part au Conseil de sécurité de leur pessimisme face à la dégradation de la situation au Yémen, où «le spectre de la famine est à nouveau présent» et où plusieurs donateurs arabes, dont l’Arabie, n’ont pas honoré leurs promesses. «Combats intensifiés, besoins humanitaires accrus et la pandémie de Covid-19 qui fait des ravages», a égrené l’émissaire de l’ONU Martin Griffiths, en évoquant un pays qui «s’écarte de la route de la paix». Le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, a mis en garde pour sa part contre «le spectre de la famine». La guerre au Yémen oppose depuis plus de cinq ans les rebelles Houthis soutenus par l’Iran aux forces loyales au gouvernement reconnu par la communauté internationale et appuyées par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite. Elle a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, d’après diverses ONG et environ 24 millions de Yéménites, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d’aide humanitaire, selon l’ONU. <

