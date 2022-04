L’Algérie a salué l’annonce, par le président de la République du Yémen, de la création d’un conseil présidentiel auquel il délègue pleinement ses pouvoirs, souhaitant voir cette démarche contribuer au soutien des efforts visant à parvenir à une solution durable à la crise dans le pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, samedi, dans un communiqué. «L’Algérie se félicite de l’annonce par le président de la République du Yémen de la création d’un conseil présidentiel auquel il délègue pleinement ses pouvoirs, conformément à la Constitution, à l’Initiative (des pays) du Golfe et à ses mécanismes exécutifs, afin de parachever la mise en œuvre du processus de transition au Yémen, pays frère», précise la même source. «L’Algérie souhaite voir cette démarche contribuer à soutenir les efforts visant à parvenir à un règlement inclusif et à une solution durable à la crise au Yémen de manière à préserver son unité, sa souveraineté et son indépendance, et à répondre aux aspirations du peuple yéménite frère à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité», a conclu le communiqué.

