Plus de 2.000 familles du nord du Yémen ont été déplacées, ont indiqué mardi les Nations unies, après d’importants combats qui ont abouti à la prise d’une ville stratégique par les rebelles Houthis. Les rebelles ont repris le contrôle dimanche de la ville d’Al-Hazm, chef-lieu de la province de Jawf, située dans le nord du pays en guerre, à environ 150 kilomètres de la frontière avec l’Arabie saoudite. Depuis la prise de la ville, 2.100 familles se sont réfugiées dans la province voisine de Marib (centre) contrôlée par le gouvernement, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha). «On estime que 1.800 familles ont fui les villes les plus peuplées d’Al-Ghayl et d’Al-Hazm à Jawf», a précisé l’Ocha. Avec la prise de la ville clé d’Al-Hazm, les rebelles contrôlent désormais la grande majorité de la province d’Al-Jawf et se rapprochent de Marib, riche en pétrole. Le conflit au Yémen oppose le gouvernement, reconnu par la communauté internationale et appuyé depuis 2015 par une coalition militaire menée par l’Arabie saoudite, aux Houthis, soutenus par l’Iran, qui contrôlent de vastes régions du nord et de l’ouest du pays ainsi que la capitale Sanaa après une offensive en 2014. Le gouvernement avait repris fin 2015 la ville d’Al-Hazm aux rebelles. La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, d’après diverses organisations humanitaires. Quelque 24,1 millions de personnes, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d’assistance d’après l’ONU.

Articles similaires