« Il était cruel avec moi. J’en suis arrivé à me demander si ce n’était pas à cause de ma couleur. » En 2018 lors d’un entretien accordé à France Football, Yaya Touré s’en était pris à Pep Guardiola dont il sous-entendait qu’il était raciste. Le milieu de terrain n’avait pas digéré la gestion de sa personne de la part du technicien du temps de Manchester City. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et l’Ivoirien regrette ses propos.

« Cette interview était une énorme erreur », juge le joueur de 37 ans dans le Daily Mail, ajoutant au passage qu’il a envoyé un mail l’année suivante pour s’excuser de ses propos contre le club de Manchester City. «Mais je n’ai eu aucun retour. (…) Je veux la paix. Il ne faut pas vouloir de cette acrimonie en permanence. Pour l’amour des supporters et du club, il faut parfois régler les choses de la bonne façon.»

