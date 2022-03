Yassir, leader nord-africain des services à la demande et de solutions technologiques multi-services à fort impact sur les populations, confirme son statut d’entreprise internationale en s’implantant dans plusieurs autres pays d’Afrique. Après cinq ans d’existence, Yassir ouvre aujourd’hui son premier bureau à Dakar (Sénégal). L’entreprise compte exporter son modèle de réussite sur tout le continent africain.

Yassir compte également poursuivre son implantation en Europe et en Amérique du Nord, notamment en France, en Allemagne et au Canada. Yassir a, à ce titre, créé un hub technologique à Berlin.

Fort de sa relation de confiance avec plus de 5 millions d’utilisateurs et plus de 50 000 partenaires au Maghreb, Yassir compte développer sur ces nouveaux marchés d’Afrique de l’Ouest sa large gamme de solutions tels que le services de transport, les services de livraison au dernier kilomètre et d’autres solutions novatrices de paiement et de e-commerce. L’expansion internationale de Yassir fait suite à la récente levée de fonds d’un montant de 30 M de dollars, réalisée par l’entreprise auprès d’un large éventail d’investisseurs. «Cette expansion internationale était dans notre plan dès le début de l’aventure Yassir. Nous sommes avant tout une start-up, avec un modèle de croissance exponentiel. Nous comptons sur ces nouveaux marchés pour nous développer encore plus et pour consolider notre position dans les pays où nous sommes déjà présents», a déclaré le PDG et cofondateur de Yassir, Noureddine Tayebi.

«Aujourd’hui nous souhaitons exporter ce modèle de réussite nord-africain. Nous sommes convaincus que l’alliance de la technologie et des talents locaux peut offrir des solutions durables aux populations des pays dans lesquels nous nous implantons», a-t-il conclu. <

