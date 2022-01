Les wilayas du sud ont été approvisionnées en grandes quantités d’huile de table, par l’envoi de dix (10) camions chargés de ce produit de large consommation, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce et de la promotion des exportations. En application des instructions du ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, les wilayas du sud ont été approvisionnées en grandes quantités d’huile de table, par l’envoi de dix (10) camions chargés de ce produit de large consommation à dix wilayas: Djanet, El Menia, El Meghaier, Illizi, Touggourt, Ouargla, Timimoun, El Bayadh, In Salah et Adrar, selon la même source. Chaque camion est chargé de 6.800 bidons de 5 litres, soit 34.000 litres avec un total de 68.000 bidons de 5 litres, soit 340.000 litres, ajoute le ministère. M. Rezig a donné des instructions pour assurer un bon encadrement de l’opération et faciliter l’acheminement, conclut le communiqué.

