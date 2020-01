La vente sans facture confirme de plus en plus son rang de pratique privilégiée par de nombreux commerçants en Algérie. En témoignent les chiffres qui viennent régulièrement rendre compte de l’étendue de ce phénomène qui fait fortune sur le compte de l’économie nationale. Concernant Alger, les marchandises non facturées exposées à la vente dans les différents locaux commerciaux et marchés se sont chiffrées à plus de 1,5 milliard de dinars en 2019, selon la Direction du commerce de la wilaya d’Alger (DCWA). Ce montant concerne 1744 infractions commerciales liées à la vente des produits alimentaires et industriels, dont 1698 infractions relatives à des marchandises non facturées et 46 autres pour profits illicites (non-respect des prix affichés) a précisé à l’APS Dehar Layachi, représentant de la DCWA.

Dans la cadre du contrôle de la qualité et de la répression de la fraude des produits alimentaires et industriels, les agents concernés ont saisi 282,63 tonnes de produits alimentaires de large consommation, tels que les viandes rouges et blanches, les jus et les boissons gazeuses d’une valeur de 306 millions de dinars, et près de 300 tonnes de produits manufacturés tels que le lait et dérivés, les viandes en conserve et autres, a ajouté M. Layachi. Les agents de contrôle relevant de la direction de wilaya d’aller ont effectué plus de 92.000 interventions, au titre du contrôle des pratiques commerciales, qui se sont soldées par 10.752 procès-verbaux d’infraction et la proposition de fermeture de 656 locaux commerciaux, selon la même source. En matière de contrôle de la qualité et de répression des fraudes, l’intervenant a fait état de plus de 51.000 interventions donnant lieu à 4.823 procès-verbaux d’infraction, à la fermeture de 74 locaux et à la saisie de 317 millions de dinars de marchandises. La direction du commerce de la wilaya d’Alger compte plus de 800 agents de contrôle (pratiques commerciales et répression des fraudes) répartis sur treize (13) circonscriptions administratives où des inspections suivent un programme annuel, prévoyant des campagnes de sensibilisation, a encore fait savoir M. Dehar, souligant que les contrôles augmentant notamment durant la saison estivale et le mois de Ramadhan, périodes de pic de la consommation. <

