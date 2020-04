Alors que la question des salaires fait toujours débat en Angleterre, West Ham a réglé le problème. Les joueurs et la direction du club se sont mis d’accord pour un report du paiement d’une partie des salaires.

Les joueurs de West Ham ont accepté de reporter le paiement d’une partie de leur salaire et leur entraîneur, David Moyes, va réduire le sien de 30%, en raison de la crise financière provoquée par la pandémie de coronavirus, a annoncé le club. Cette décision intervient au lendemain de celle de Southampton, premier club du Championnat d’Angleterre dont les joueurs ont consenti à un report des salaires (trois mois).

«Les économies réalisées grâce à ces mesures permettront de soutenir toute l’infrastructure du club, de conserver les emplois et de continuer à payer 100% des salaires du personnel», a déclaré West Ham dans un communiqué. Selon le club londonien, les joueurs, guidés par leur capitaine Mark Noble, ont participé à cet effort «en reportant un pourcentage de leur salaire», lequel n’a pas été précisé, «pendant la période de suspension» des matches.

30 millions

de livres pour stabiliser

«Nous avons été en dialogue constant avec le club depuis que la situation liée au Covid-19 est apparue et je suis fier que toute notre équipe ait clairement exprimé son vif désir de jouer son rôle pour soutenir les autres (membres du club)», a affirmé Noble, cité dans le communiqué du club. A l’instar de David Moyes, la vice-présidente de West Ham Karren Brady et le directeur des finances du club Andy Mollett ont aussi accepté une baisse de 30% de leur salaire.

Les propriétaires de West Ham David Sullivan et David Gold ont quant à eux annoncé vouloir injecter 30 millions de livres (34 M EUR) dans le club pour garantir sa stabilité. Southampton avait annoncé jeudi un report de trois mois des salaires de ses joueurs, de son entraîneur Ralph Hasenhuttl et de ses dirigeants, devenant la première équipe de Premier League à prendre une telle mesure en raison de la pandémie de coronavirus.

