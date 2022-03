PAR NAZIM BRAHIMI

Le week-end s’annonce chargé pour le Front des forces socialistes (FFS) qui tiendra la Conférence nationale des élus (jeudi et vendredi) avant de réunir (samedi) son conseil national dans une session ordinaire qui peut devenir «spéciale» compte tenu du contexte interne au parti qui prépare son congrès national sur fond d’un déficit de consensus entre ses militants.

Les deux rendez-vous se dérouleront au centre de vacances Anissa Tours sis à Souk El Tenine dans la wilaya de Béjaïa. La Conférence des élus, placée sous le thème «les Assemblées locales fortes, un appui pour l’Etat national et la souveraineté populaire», constitue une «opportunité pour la consolidation des liens de camaraderie et de coordination de l’action des représentants de la population au sein des assemblées élus», a indiqué le parti.

La conférence des élus, qui intervient après la réunion des maires et les membres des APW tenues la semaine dernière, vient confirmer l’importance qu’accorde le FFS à l’élu local, sa mission et ses prérogatives.

Revendiquant une révision profonde des codes de la commune et de wilaya, le FFS a indiqué avoir convié à cette conférence des élus des experts et des spécialistes en la matière afin d’enrichir les discussions et les résolutions qui y émaneront.

Il s’agira, selon la direction du parti, d’élaborer un texte de projet de loi de code communal et de wilaya à même de constituer une proposition alternative à l’actuel texte existant.

«Au plan politique, il s’agit de formuler concrètement les propositions du parti sur la nécessité d’abroger les codes régissant la commune et la wilaya et d’élaborer un texte qui donnera plus de prérogatives pour les élus locaux et permettra une réelle décentralisation des pouvoirs», écrit le FFS.

Cette rencontre sera une opportunité pour «s’entendre sur les axes d’un modèle de gestion» que ses élus auront à «réaliser durant leurs mandats» et une occasion de «formation sur des thématiques qui ont un lien avec la gestion locale», a souligné le parti, qui prévoie également «d’arrêter les mécanismes de coordination entre les élus des différents paliers et déterminer leur rôle et leur apport dans le parti».

Cependant, c’est le rendez-vous de samedi qui semble davantage intéresser à la fois les militants et la direction nationale pour la simple raison que c’est la première réunion du conseil national du parti depuis la participation du FFS aux élections sénatoriales, un choix que cette instance de délibération n’a pas validé.

Dit autrement, la direction nationale avait contourné le Conseil national, pourtant instance souveraine entre deux congrès, de peur que ses membres se dressent contre l’option de la participation aux sénatoriales retenue par la direction contre l’avis de l’ensemble des militants et des sections locales.

La divergence au sein même de l’Instance présidentielle a fini par éclater depuis le 26 février avec la «fin de mission» signifiée par l’Instance présidentielle aux membres du secrétariat national tout en renouvelant sa confiance à Youcef Aouchiche, au poste de Premier secrétaire du parti.

Ce dernier a été chargé de former une nouvelle équipe. Sauf que la démarche a fait réagir deux membres de l’Instance présidentielle.

«Nous avons demandé à nos camarades membres de l’instance présidentielle de l’inviter à présenter son bilan devant les membres du conseil national et à désigner un nouveau premier secrétaire, conformément aux textes du parti, avec un secrétariat réduit pour préparer le prochain congrès national. Mais, notre demande s’est toujours heurtée au refus de ces derniers», ont indiqué les deux contestataires, Sofiane Chioukh et Mohamed Hadji, dans une lettre aux membres du CN. <

