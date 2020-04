L’approvisionnement en produits frais des marchés de proximité est de plus en plus assuré par les marchés de gros en grande quantité et aussi variés en légumes depuis une dizaine de jours. Par contre, concernant les denrées alimentaires conditionnées, il persiste encore une tension sur la semoule et à un degré moindre sur la farine. Du coup, le consommateur est en droit de se demander si la semoule va continuer à se faire rare sur les étals des commerces de proximité. Selon le président du Comité des grossistes de Oued Smar, Walid Messaoud, contacté par Reporters, nous affirmé que « d’ici la fin de la semaine en cours, la tension sur la semoule va s’atténuer ». Arguant dans ce sens : « Certaines contraintes qui empêchaient les grossistes en produits alimentaires d’aller s’approvisionner à partir des minoteries implantées dans les wilayas limitrophes ont été levées. Il nous sera plus facile de nous ravitailler en grande quantité de semoule ». A propos de contraintes, il citera entre autres « les longues files d’attente au niveau des minoteries et les contrôles routiers très nombreux sur le parcours. Non sans parler que parfois les camions ramènent de petites quantités rendant le coût de transport élevé et obligeant ainsi la majorité des grossistes de tourner le dos à l’approvisionnement en semoule ». « Maintenant que le ministère du Commerce a interdit la vente au détail de la semoule au niveau des minoteries, cela va rendre notre approvisionnement plus facile, plus rapide et surtout de multiplier nos rotations entre les minoteries et nos hangars de stockage », a-t-il révélé. Et d’ajouter : « On reste convaincus qu’avec cette nouvelle donne « il nous sera possible de répondre à la demande de nos clients détaillants certes, pas dans les quantités qu’ils désirent, dans un premier temps, mais par la suite leur demande sera entièrement satisfaite une fois que nos aires de stockage seront suffisamment remplies et de façon continue ». Revenant au sujet de la tension sur la semoule, notre interlocuteur estime « que cette situation de pénurie résulte de la très forte demande et de surcroît subite par les consommateurs par mesure de précaution pendant la période de confinement ». Nous faisant également remarquer que « devant la ruée sur la semoule, le circuit de la distribution s’est retrouvé peu dépassé, ce qui s’est traduit par des cassures dans la chaîne ». En guise de conclusion, Walid Messaoud rassure que la semoule va revenir sur les étals des détaillants dans quelques jours à partir du moment où nos stocks vont se reconstituer ».

Notons que du côté de la mercuriale, c’est plutôt l’accalmie. En effet, selon le président des mandataires du marché de gros en fruits et légumes des Eucalyptus, Amar Gharbi, contacté par nos soins, la tendance des prix est à la baisse, comme il a tenu à nous faire savoir que les mandataires accusent réceptions d’importantes quantités de légumes frais et proposé à des prix abordables. « Aucune surenchère, car se sont des cultures de saison que nous recevons en attendant la cueillette sous serre qui va correspondre avec le début du mois de Ramadhan. C’est pour dire que le risque de surenchère en cette période de grande consommation sera des plus minimes », nous a enfin renseigné le président des mandataires.

En somme, avec la fin attendue de la tension sur la semoule et l’arrivée en grandes quantités des produits maraîchers sous serre, les consommateurs se retrouvent ainsi rassurés et à l’abri d’éventuels surenchères pendant le mois de Ramadhan. n

