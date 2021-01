Le blogueur Walid Kechida sortira de prison aujourd »hui, dimanche, après y avoir séjourné depuis le 27 avril 2020. C’est ce qu’a annoncé le Comité de libération des détenus (CNLD) en donnant le verdict du procès en appel. Walid Kechida « a été condamné ce dimanche matin à 1 an de prison dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis » indique la même source. Il sortira donc ce dimanche après avoir passé plus de 9 mois en prison. Le 4 janvier dernier, Walid Kechida avait été condamné à trois ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 dinars. Il état poursuivie pour «atteinte à corps constitué», «outrage et offense au président de la République» et «dénigrement du dogme et préceptes de l’islam».

