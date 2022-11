PAR T. GACEM

Les Palestiniens fondent de grands espoirs que la «Déclaration d’Alger» pour la réconciliation des factions palestiniennes soit menée à terme et atteigne l’objectif d’unification. «Après tant d’années de dispersion et de mésentente, il est temps que les frères palestiniens, divisés hier, fassent preuve de plus de clairvoyance et mettent le but commun pour lequel ils se battent comme point de mire», a estimé Wafa Bahane, directrice du Centre d’information palestinien intitulé «Qubbat Al Sakhra».

Rencontrée au Centre international des Conférences (CIC) Abdellatif-Rahal, à Alger, où elle se trouve dans le cadre de la tenue de la 31e Session ordinaire du Sommet de la Ligue des Etats arabes, ouvert hier, elle a partagé sa douleur et celle de son peuple, notamment en ces durs moments où la violence du colon se fait de plus en plus intense, au vu et au su du monde entier. Wafa Bahani en a gros sur le cœur en parlant des événements tragiques qu’est en train de vivre son pays, notamment en Cisjordanie occupée, à El Qods, Ghaza. «La Cisjordanie et les autres villes sont en ébullition. Le peuple n’en peut plus de l’injustice qu’il subit, il est même au bord d’une troisième Intifada», a affirmé la responsable de Qubbat Al Sakhra for Media.

Elle va plus loin en évoquant la situation fort déplorable de «la jeunesse palestinienne isolée» et qui fait face à «l’armée du colonisateur». Cette dernière, a-t-elle poursuivi, n’hésite pas à faire «usage de violence armée contre les jeunes désarmés, de Ghaza en Cisjordanie jusqu’aux terres de 1948». Malgré la situation fort déplorable, les Palestiniens continuent de faire preuve de courage, a-t-elle estimé. «Nous sommes fiers de nos jeunes qui n’ont pas baissé les bras et, tout comme leurs aînés, ils continuent de porter la Révolution palestinienne au-dessus de tout», a déclaré Wafa Bahane.

La situation en Palestine pourrait évoluer autrement si les différends existant entre les leaders des factions venaient à être réellement applanis, mis de côté. La réconciliation entre les quatorze factions palestiniennes, actée dans la Déclaration d’Alger signée en octobre dernier, est, pour l’heure, perçue comme une voie vers une sortie de la crise, de la guerre.

La Déclaration d’Alger est déjà signalée comme la grande avancée enregistrée lors de ce grand rendez-vous qu’est le Sommet arabe et qui prend fin aujourd’hui. La réconciliation inter-palestinienne est l’une des consécrations solennelles du Sommet.

Le travail effectué lors des travaux préparatoires de ce sommet ne doit pas s’arrêter là, a souligné Wafa Bahane. «Le peuple palestinien gagnerait à ce que la Déclaration d’Alger connaisse une suite. Elle doit être complétée par la mise en place d’un mécanisme efficient pour sa mise en œuvre», a estimé notre interlocutrice, avant de suggérer que tout le travail devant être accompli dans ce sens devrait, par ailleurs, obéir à un calendrier prédéterminé pour que la réconciliation soit effective».

En tous les cas, l’optimisme semble avoir pris le dessus malgré le sombre quotidien des Palestiniens. «On sent une note positive au niveau des factions. Aujourd’hui, ces dernières sont responsables de la bonne conduite de la Déclaration d’Alger, du respect des engagements pris, cela d’autant qu’ils sont d’accord qu’ils se battent contre le même ennemi, contre le même colonisateur», a tenu à signaler la patronne de Qubbat Al Sakhra avant de conclure : «Maintenant, il y va de la responsabilité des factions palestiniennes de veiller à l’application de la Déclaration de réconciliation sur le terrain .» <

