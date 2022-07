Il aura fallu que le chef de l’Etat hausse le ton dimanche dernier, lors du dernier Conseil des ministres, pour que dès le lendemain, l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) Algérie Ferries sort de son mutisme.

Dans un communiqué publié dans la soirée de lundi sur les réseaux sociaux, elle annonce qu’en application des instructions des hautes autorités de l’Etat «une desserte supplémentaire spéciale Alicante-Oran est prévue le 21 juillet prochain», alors que cela fait près d’un mois que des passagers algériens étaient bloqués dans la ville espagnole.

La desserte supplémentaire, prévue jeudi prochain, pour mettre fin au calvaire des passagers algériens possédant un billet ouvert a été confirmée, hier, par un communiqué du ministère des Transports. Il souligne que «dans le cadre de la prise en charge des citoyens bloqués dans la ville espagnole d’Alicante et détenteurs de billets ouverts, l’ENTMV annonce la programmation d’une desserte supplémentaire à bord du navire Tassili II sur la ligne Alicante-Oran pour le jeudi 21 juillet 2022». Il est également précisé que «les citoyens détenteurs de billets ouverts sont priés de se rapprocher des services de l’entreprise à Alicante pour s’inscrire sur la liste de voyage». Ajoutant que «les autres citoyens concernés peuvent, dans la limite des places disponibles, acheter des billets de voyage pour cette desserte».

Afin d’éviter que des scène de bousculades et de cohue se reproduisent comme que cela a été constaté à chaque annonce de nouvelles dessertes maritimes, le député de la 4e région de Londres au Royaume-Uni, Fares Rahmani, a, dans un live partagé sur sa page officielle dans la soirée de lundi, appelé les membres de la communauté algérienne n’ayant pas de réservation confirmée de «ne pas se rendre à Alicante le 21 juillet et de laisser les passagers ayant des réservations confirmées de prendre cette traversée».

Il a ainsi expliqué que «si d’autres passagers vont se rendre dans le port espagnol dans l’espoir d’avoir une place sur cette traversée, la crise risque de s’aggraver davantage». En rappelant que les Algériens bloqués dans le port d’Alicante «ont beaucoup souffert tel que le démontrent les vidéos que j’ai visionnées et les appels que j’ai reçus de leur part».

Il est à noter que pour la communauté algérienne installée en France, Algérie Ferries a annoncé, en début de soirée de lundi dans un second communiqué, le renforcement de ses capacités au départ du port de Marseille pour permettre l’embarquement de tous les voyageurs sans donner plus de détails sur les dates et le nombre de dessertes prévues.

Il est ainsi souligné dans le communiqué qu’«en application des instructions des hautes autorités de l’Etat, l’ENTMV informe l’ensemble des voyageurs qu’elle mettra à leur disposition toutes les capacités nécessaires pour permettre l’embarquement de tous les voyageurs devant embarquer du port de Marseille». En attendant plus de précisons concernant les traversée au départ du port de Marseille, les Algériens, qui sont toujours en attente du précieux sésame pour pouvoir embarquer afin de visiter leurs proches en Algérie, après plus de deux années sans voyager, espèrent la mise en place de traversées supplémentaires dans le cadre d’un nouveau programme pour le reste de la saison estivale. Signalons également qu’Algérie Ferries a récemment annoncé que des dessertes seront assurées à partir d’Italie et plus précisément à partir du port de Naples dès le 24 juillet prochain. Pour rappel, cette saison estivale 2022 a été marquée par une succession de scandales et de polémiques autour de la gestion des transports de voyageurs, notamment par voie maritime. Le dernier en date, après le scandale des dessertes annulées au port de Marseille, est celui des images désolantes de passagers algériens possédant un billet ouvert et qui se sont retrouvés bloqués dans le port espagnol d’Alicante depuis près d’un mois pour certains. Des familles entières dont des enfants et des personnes âgées se sont retrouvés contraints de dormir dans la rue sans aucune prise en charge et malmenés par les forces de l’ordre, rappelant tristement les images des Algériens chargés par les forces de l’ordre françaises au port de Marseille. Des images qui ont terni encore une fois l’image de l’Algérie et qui ont fait réagir le président de la République qui, lors du Conseil des ministres de dimanche dernier, a lancé un nouveau rappel à l’ordre au ministre des Transports afin de «mobiliser toutes les capacités de l’Etat pour faciliter le retour ou l’arrivée des Algériens de l’étranger». Le président de la République a aussi ordonné la mise en place d’un numéro vert et d’une cellule d’écoute au niveau du ministère des Transports pour prendre en charge les doléances des passagers algériens.