C’est un véritable soulagement pour les voyageurs algériens depuis l’annonce des levées de l’obligation du test PCR pour la France et aux frontières algéro-tunisiennes après deux années marquées par de nombreuses restrictions sanitaires à cause de la pandémie de la Covid-19.

Par Sihem Bounabi

Suite à l’annonce de la levée de l’obligation du test PCR aux frontières entre l’Algérie et la Tunisie, Mohamed Amine Berredjem, président de l’Association nationale des agences de voyages, a exprimé sa satisfaction en déclarant que « c’est un véritable soulagement que cette contrainte soit levée et qui marque un retour à la vie normale ».

La levée de la contrainte a été annoncée le 31 juillet par un communiqué de la Présidence tunisienne, qui souligne que l’obligation du PCR au retour en Algérie n’est plus d’actualité : ce dimanche 31 juillet, le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé que les touristes algériens présents en Tunisie seraient exemptés de dépistage Covid-19 pour regagner leur pays. Cette mesure a été prise après concertation avec les ministres tunisien et algérien de l’Intérieur et concerne tous les postes frontaliers terrestres.

Pour rappel, des voyageurs algériens ont été désagréablement surpris de l’obligation de présenter un test PCR effectué 48 heures avant le départ pour quitter la Tunisie et repasser la frontière algérienne.

Pris au dépourvu selon les témoignages de touristes algériens, rapportés par la télévision tunisienne ou postés sur les réseaux sociaux, certains voyageurs ont été contraints de vendre leurs effets personnels tels que des téléphones portables ou des bijoux pour payer le coût du test PCR afin qu’ils puissent rentrer dans leur pays.

Parmi l’un de ces témoignages, un Algérien s’insurge contre l’obligation d’effectuer deux tests PCR à l’entrée et à la sortie aux frontières entre l’Algérie et la Tunisie, estimant que c’est une « arnaque » mise en place au profit « des laboratoires des deux pays », pour reprendre ses propos. « Ils ont soi-disant ouvert les frontières et nous obligent à effectuer un test PCR en Tunisie pour pouvoir rentrer en Algérie ». Il avait ainsi expliqué que « le test PCR en Tunisie coûte dans les 2 000 DA. Imaginez une famille de 5 à 6 personnes qui doit débourser pas moins de 10 000 DA juste pour pouvoir revenir en Algérie ». Il estime que les autorités algériennes auraient dû expliquer à leurs ressortissants que le test était obligatoire pour retraverser la frontière au retour, ils auraient au moins calculé leur budget vacances en conséquence.

Par ailleurs, pour le plus grand soulagement des voyageurs à destination de la France, depuis hier, soit le 1er août, après deux ans de restrictions sanitaires les voyageurs algériens peuvent entrer en France sans être soumis à un test PCR ou antigénique. En effet, le ministère français de l’Intérieur a publié un communiqué sur son site officiel où il est souligné que « devant la nouvelle phase de la pandémie, le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières est levé, conformément à la loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19 » et ceci « quel que soit le pays ou la zone de provenance ».

Le ministère français de l’Intérieur a affirmé qu’à partir du 1er août, « les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée en France, en métropole comme en outre-mer, et la présentation du pass sanitaire ne peut plus être exigée».

Il est également précisé que les justificatifs de voyage ou un motif impérieux ainsi que les tests antigéniques et PCR ne sont plus demandés avant d’entrer en France. n