Nous fêtons le 1er novembre 2022, le 68e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse guerre de libération nationale. J’ai une pensée militante émue pour les pères fondateurs de l’Algérie indépendante, le million et demi de martyrs et pour mon grand frère Kamel, moudjahid de la glorieuse ALN, tombé au champ d’honneur à 17 ans, les armes à la main, face à l’armée coloniale française, le 4 février 1962, dans le village de Kendira, sur les hauteurs de Bouandas en Basse-Kabylie.

Farid Cherbal, Professeur en génétique du cancer / USTHB, Alger

Durant cette année 2022, la publication des mémoires en 2 tomes du moudjahid Bentobbal Lakhdar, un des pères fondateurs de l’Algérie indépendante, par le grand historien Daho Djerbal, constitue pour moi un moment scientifique et académique fondamental dans l’écriture de l’histoire de notre guerre de libération nationale. Le travail original d’historien au long cours de Daho Djerbal sur l’Algérie contemporaine, depuis les années 1980, avec une nouvelle méthodologie scientifique qui déconstruit l’écriture subventionnée de l’histoire et l’histoire révisionniste de certains auteurs français, qui travaillent sur l’histoire de l’Algérie et notre guerre de libération nationale, doit inspirer la jeune génération d’historiens algériens et celle de tous les anciens pays qui ont été colonisés par la France.



Los Angeles, Guitar Center, 7425 Sunset Blvd Hollywood, 31 octobre, 11H30

Je visite le légendaire Guitar Center sur Sunset Boulevard. C’est un endroit unique au cœur d’Hollywood, en Californie. Le Rock Walk (le trottoir) à l’entrée du magasin, des empreintes des mains des plus grands guitaristes de l’histoire du Rock n’roll. C’est le seul trottoir qui immortalise les légendes du monde de la musique. Les vitrines contiennent également des souvenirs incroyables de l’histoire de la musique, comme une guitare de Carlos Santana et d’autres musiciens qui ont fait l’histoire de Rock n’roll.

Train Pacific Surfliner de la compagnie Amtrak, en route pour la ville de San Diego, 1er novembre, 12H34

Je suis dans le train Los Angeles-San Diego qui est parti de la gare Union Station Lax à 12H10. Je suis connecté sur le réseau Wifi gratuit de la société des chemins de fer Amtrak au moment où j’écris ces lignes sur mon carnet de voyage. C’est un grand plaisir d’avoir revisité la gare Union Station LAX qui reste l’une des plus belles gares au monde. Elle a servi de décor à un grand nombre de films comme Marlowe, de Paul Bogart (1969), Blade Runner, de Ridley Scott (1982) et les séries télévisées américaines, comme 24 heures. La gare Union Station LAX a été partiellement conçue par les architectes John et Donald Parkinson en 1939, un cabinet d’architecture père et fils qui avait également conçu le fameux hôtel de ville de Los Angeles et d’autres bâtiments emblématiques de la ville. Ils ont été assistés par un groupe d’architectes de soutien, dont le Hollandais Jan van der Linden. La structure combine le style de l’art déco avec des détails architecturaux, tels que des étoiles à huit branches, et des éléments de l’architecture néo-coloniale hollandaise. Bien sûr, la pandémie de la Covid-19 a entraîné un grand changement dans la gestion de l’espace de la gare. Le célèbre hall de la gare avec ses fauteuils de couleur marron est désormais fermé avec des barrières, on y accède que si on un billet de train avec un départ de moins de deux heures. La pandémie de la Covid-19 a aussi affecté le trajet Los Angeles-San Diego. Nous avons fait un stop dans la petite ville côtière Irvine, ensuite nous avons pris le bus pendant une heure jusqu’à la deuxième ville côtière, Oceanside. Durant le trajet, j’ai remarqué que cette région de la Californie connaît une sévère sécheresse. Nous avons repris le train pour San Diego sur une distance de 37 kilomètres.



San Diego, Quartier Harbor Drive, 1er novembre, 17H53

Depuis 2008, j’ai souvent visité la ville de San Diego dans le cadre de ma participation aux congrès annuels de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer et la Société américaine de génétique humaine. A San Diego, j’habite toujours le quartier de Harbor Drive qui est situé à mi-chemin entre l’aéroport de San Diego et le centre-ville avec son magnifique port. Le centre-ville de San Diego est accessible grâce à un transport public de bus et tramways très bien organisé.

San Diego est une ville qui respire la richesse et l’opulence, tout comme l’Etat de Californie, elle incarne le fameux California dreaming immortalisé par la chanson California dreaming (Rêver de la Californie) du fameux groupe de musique américain des sixties the Mamas and the Papas.

San Diego est la seconde ville de l’Etat de Californie et compte 1 305 736 habitants. Créée comme poste militaire en 1602, elle appartenait comme toute la Californie du Sud à la colonie de Nouvelle-Espagne. En 1822, elle fut rattachée au Mexique, la ville devint américaine comme toute la Californie après la guerre mexico-américaine de 1847 et fut désignée comme chef-lieu du comté de San Diego, et devint le 31e Etat de l’Union en 1850. En 1885, une ligne de chemin de fer la relie au reste du pays. San Diego fut une importante base navale de l’armée américaine de 1907 jusqu’à la fin de la Guerre froide. Elle est toujours le siège de nombreuses installations de l’armée américaine. San Diego possède une forte influence hispanique et mexicaine à cause de son histoire, les Hispaniques constituent officiellement 20% de sa population -sans doute largement plus à cause de l’importante immigration clandestine à partir de la frontière mexicaine- et sont majoritairement présents dans l’agriculture et l’industrie des services, hôtellerie, restauration, transport.



San Diego, Quartier Harbor Drive, 1er novembre, 18H30

L’actualité politique en Amérique reste dominée par les élections de mi-mandat qui vont se tenir dans un climat marqué par la montée de l’extrémisme domestique, représenté par les groupes de l’extrême droite américaine, les courants racistes et les suprématistes blancs. A ce propos, les grandes chaînes de télévision généralistes, comme CBS, NBC, ABC et les chaînes d’information comme CNN, ainsi que la presse écrite comme le New York Times et Washington Post ont rapporté que moins de deux semaines avant les élections de 2022, le gouvernement américain met en garde contre une «menace accrue» pour les élections de mi-mandat, alimentée par une montée de l’extrémisme violent domestique et motivée par des griefs idéologiques. Concernant les chiffres du vote anticipé (early vote), au total, plus de 21,4 millions de bulletins de vote ont été déposés dans 46 Etats, selon les données des responsables électoraux et certains instituts de sondage. Près de 3 millions de bulletins de vote préélectoraux ont été déposés au Texas et près de 2,8 millions en Floride.