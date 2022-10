L’écriture d’un carnet de route en Amérique, qui est en fait une coupe transversale dans la vie quotidienne, me rappelle toujours le carnet de route du grand photographe Raymond Depardon qui a été réalisé dans la ville de New York en 1981.



Farid Cherbal, Professeur en génétique du cancer, USTHB, Alger

Raymond Depardon a pris, du 2 juillet au 7 août 1981, des photos dans la ville de New York et qui étaient publiées dans les pages internationales du journal français Libération. Ces photos de Raymond Depardon regroupées sous le thème « Correspondance new-yorkaise » étaient une commande du journal Libération, qui était à la recherche d’un nouveau rapport texte-image. Le critique de cinéma Alain Bergala, qui travaillait à l’époque aux « Cahiers du cinéma », a décidé d’écrire en regard des photos légendées de Raymond Depardon un texte-manifeste qui éclaire leur enjeu, intitulé « Les absences du photographe ». Le livre paraît fin 1981 et il est devenu un classique de l’écrit sur l’image.

Depuis 2006, à chaque fois que je me promène dans les rues des grandes villes américaines comme New York, Los Angeles, San Diego, Washington DC, et quand je vois les centaines de milliers de touristes en train de produire des photos sur la ville avec leurs smartphones, tablettes et appareils photos numériques, je me dis toujours que la correspondance new-yorkaise de Raymond Depardon annonçait la fin de l’âge d’or des grands photographes du vingtième siècle qui ont utilisé la rue comme décor pour griffer l’histoire des villes comme Paris et New York.









Los Angeles, 29 octobre, 9H

La Société américaine de génétique humaine (ASHG) a publié les chiffres concernant la participation au 97e Congrès annuel de 2022. Il y a eu 7 002 participants dont 1 407 exposants, venus de 84 pays du monde et de 49 Etats des Etats-Unis, en plus de l’Etat de Washington DC et Porto Rico. Le Congrès 2022 de l’ASHG, tenu en présentiel, a été un moment très fort qui a permis à la communauté internationale de la génétique humaine et de la génomique d’échanger et de débattre des contenus scientifiques innovants. Durant le congrès, il y a eu 17 conférences plénières, 22 plateformes de discussion et 2 543 communications affichées.



Los-Angeles, Hollywood Boulevard, 29 octobre, 11H

Les préparatifs pour la fête de Halloween 2022, qui sera fêtée le lundi 31 octobre, battent leur plein sur Hollywood Boulevard. Il faut rappeler que les origines d’Halloween remontent à l’ancienne fête celtique de Samhain (prononcez sow-in). Les Celtes, qui vivaient il y a 2000 ans, principalement dans la région qui est aujourd’hui l’Irlande, le Royaume-Uni et le nord de la France, ont célébré leur nouvel an le 1er novembre. Ce jour marquait la fin de l’été et la récolte et le début de l’hiver sombre et froid.

De nombreux Américains célèbrent les traditions d’Halloween en s’habillant de costumes et en racontant des histoires de sorcières et de fantômes. Les citrouilles sont sculptées et les enfants défilent de maison en maison, frappant aux portes et criant «La charité, s’il vous plaît» espérant avoir leurs sacs remplis de bonbons. Bien sûr, les grandes plateformes de cinéma comme NetFlix vont diffuser un grand nombre de films sur le thème d’halloween.

Je remarque tout de suite en me promenant sur Hollywood Boulevard que la grande foule des touristes internationaux n’est toujours pas revenue à Los Angeles. Les répliques de la pandémie de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine continuent de se faire sentir dans le domaine du tourisme en Amérique et dans le monde en général.



Los-Angeles, La Brea-Avenue, Hollywood, 18H

Les grandes chaînes de télévision CBS, NBC, ABC et les chaînes d’information comme CNN continuent de parler de l’agression du mari de Mme Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants au Congrès américain, survenue le vendredi 29 octobre, dans leur maison de San Francisco. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que si son mari, Paul, continue de s’améliorer après la violente attaque de vendredi dans leur maison de San Francisco, leurs enfants et petits-enfants «ont le cœur brisé et sont traumatisés ». Le chef de la police de San Francisco, William Scott, a aussi déclaré que le suspect, David DePape, 42 ans, fait maintenant face à des accusations de tentative d’homicide, d’agression avec une arme mortelle, de maltraitance de personnes âgées, de cambriolage et d’autres crimes liés à l’attaque. Par ailleurs, le président Joe Biden a fait un lien direct samedi entre les conspirations de droite et la violence, comme l’assaut contre Paul Pelosi, affirmant que «ce discours doit cesser». «Ce discours doit cesser», a-t-il poursuivi. «C’est le problème. C’est le problème. » Il a ajouté que « vous ne pouvez pas simplement dire, vous vous sentez mal à propos de la violence, nous la condamnons. Condamner ce qui produit la violence. Ce discours produit la violence ». D’autre part, l’ancien président Barack Obama, s’exprimant devant une salle comble à Detroit dans le cadre de la campagne des élections de mi-mandat, a exprimé son désespoir face à la radicalisation en cours de la politique américaine et a averti que «plus de gens vont être blessés» si les tensions ne se désamorcent pas. Il faut souligner que plusieurs élus républicains, dont certains qui ont répandu des mensonges sur les élections de 2020, ont condamné l’attaque contre le mari de Mme Nancy Pelosi.

Par ailleurs, le vote anticipé pour les élections de mi-mandat a commencé dans la ville de Los-Angeles. Les électeurs inscrits peuvent se rendre dans n’importe quel lieu de vote en avance le week-end et voter.



Los-Angeles, La Brea-Avenue, Hollywood, 20H

La presse écrite comme le New York times continue à parler de l’achat de twitter par le milliardaire Elon Musk. Selon le New York Times du 30 octobre, Elon Musk pourrait commencer à licencier des travailleurs sur Twitter dès samedi, certains managers étant invités à établir des listes d’employés à supprimer. Par ailleurs, les utilisateurs de Twitter ont exprimé leur inquiétude face à une vague de discours de haine signalés sur la plateforme depuis que M. MusK a pris le contrôle. La star de la National Basketball Association (NBA), LeBron James, a fait mention d’un rapport du Network Contagion Research Institute, un groupe privé qui étudie la propagation du contenu idéologique en ligne, qui a dit que l’utilisation d’insultes racistes sur Twitter avait augmenté de près de 500 % dans les 12 heures qui ont suivi l’acquisition de Twitter par Elon Musk. n