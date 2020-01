Soixante-quatre (64) athlètes dont neuf dames prendront part aux finales de la 17e édition du championnat d’Algérie seniors de vovinam viet vo dao, programmées aujourd’hui à la salle Harcha-Hacene (Alger) à partir de 15h00.

Quinze finales au total seront inscrites au programme de cette manifestation qui verra l’introduction de nouvelles spécialités recommandées par la Fédération internationale de cet art martial, comme celle de l’utilisation du long bâton, épreuve qui n’a jamais été pratiquée par les athlètes algériens, selon le directeur de l’organisation sportive et des compétitions (DOSC) de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao, Selmane Hamadi.

«Les finales regroupent des participants issus de 25 clubs représentant les ligues de wilaya d’Alger, Bordj Bou Arréridj, Tipasa, Boumerdès, Tiaret, Tizi Ouzou, Aïn-Defla et Médéa. Les participants sont tous des licenciés et ont un excellent niveau technique. Leur seul objectif, c’est de remporter le sacre», a indiqué le DOSC à l’APS. Les 64 qualifiés ont validé leur billet pour les finales à l’issue des éliminatoires tenues début janvier à El-Oued avec la participation de 249 athlètes représentant 16 Ligues. Le Widad des Eucalyptus (Alger) avait dominé la 16e édition du championnat d’Algérie disputée en 2019 en récoltant

21 médailles dont six or, succédant ainsi à l’AS Sûreté nationale, sacrée en 2018.Selon la même source, la 17e édition sera encadrée par 20 officiels et 15 arbitres.

