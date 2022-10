À l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, les Editions Nouveau Monde publient le beau-livre « Vivre en Algérie : du XIXe au XXe siècle », qui croise des photos d’anonymes sur l’Algérie coloniale et les textes de l’historien français Tramor Quemeneur.

Par Rouchdi BERRAHMA

Dans ce livre, Tramor Quemeneur montre plus de 300 photographies exceptionnelles et souvent inédites sur la vie quotidienne en Algérie pendant l’occupation française. Une vie qui reste toujours mal connue, éclipsée par la guerre d’Algérie et les exactions commises par l’armée française sur la population algérienne. Issues d’archives publiques ou privées et l’œuvre d’anonymes (journalistes, militaires…), ces photos ont été prises à travers un grand intervalle de temps (près d’un siècle et demi), de la découverte de l’Algérie jusqu’à la fête de l’indépendance nationale. « Vivre en Algérie : du XIXe au XXe siècle » offre un regard sensible sur la vie quotidienne en Algérie et échappe aux clichés de la guerre. On y trouve des photos sur la vie de tous les jours (commerces, travaux agricoles, scènes de rue…), mais également sur les moyens de détente, les fêtes et les rites. « Replonger dans la profondeur de l’histoire permet ainsi de montrer les permanences et les évolutions du quotidien de la population en Algérie, dès les premières photographies au milieu du XIXe siècle et jusqu’après l’indépendance. Il faut pour cela s’affranchir des lieux communs en restant au plus près des habitants, pour contribuer à dresser une anthropologie visuelle de la vie en Algérie », peut-on lire sur la 4e de couverture.

Tramor Quemeneur est historien, chargé de cours aux universités de Paris 8 et de Cergy. Il est membre de la conseil d’orientation du Musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI) et membre de la commission Mémoire et vérité mise en place à la suite du rapport Stora. Il a notamment publié Algérie 1954-1962 et l’Algérie en couleur. Il a par ailleurs été le conseiller historique de documentaires et a cordonné plusieurs dossiers sur l’Algérie dans Historia. « Vivre en Algérie : du XIXe au XXe siècle » de Tramor Quemeneur paru aux éditions Nouveau Monde Editions, octobre 2022. n