La pandémie de coronavirus devrait à l’évidence contraindre les sociétés à modifier un tant soit peu leur manière de vivre notamment dans l’espace public. Alors que certains pays à travers le monde ont entrepris des processus de déconfinement prudents, la maladie reste toujours menaçante compliquant un retour à la normal inéluctable. Il s’agit à l’évidence d’intégrer l’idée d’une présence virale permanente avec laquelle il faudrait trouver une forme de «consensus». L’économie impose ses règles imparables, puisque touchant à la vie des hommes dans son sens le plus basique, et pousse les décideurs à faire dans les choix cornéliens. Les Algériens sont aujourd’hui conscients qu’il s’agit de revenir à l’activité tout en respectant un minimum de mesures afin de limiter la propagation du virus. Les récalcitrants à l’ordre et à l’intérêt général, et ils sont malheureusement nombreux, sont tenus à revoir leur copie. Le virus ne va pas disparaître comme par enchantement, mais sera confiné à sa portion congrue grâce notamment à une attitude de précaution stricte. C’est visiblement l’unique voie actuellement possible pour pouvoir continuer à vivre «normalement». Aujourd’hui, c’est devenu clair, les activités économiques vont reprendre de façon progressive malgré une situation sanitaire loin d’être rassurante. Encore des efforts à fournir faits de contraintes et de sacrifices. C’est à cette difficile réalité que seront confrontés les Algériens dans les prochaines semaines. En tout cas, les médecins et les professeurs ne cessent d’alerter l’opinion sur la nécessité de respecter les mesures sanitaires et le port du masque. C’est ainsi que les avertissements quant à une éventuelle seconde vague doivent absolument être audibles. C’est probablement la grande leçon de ses derniers mois surréalistes : il faudrait désormais apprendre à vivre avec cette menace virale. Et à l’instar d’autres maladies graves que l’humain a adoptées, et dont la science n’a pas encore trouvé de remèdes, il faudrait apprendre à s’adapter.