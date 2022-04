Le ministre français des Affaires étrangères n’était pas à son premier déplacement en Algérie, mercredi dernier. Sauf que pour cette nouvelle opération diplomatique, il s’agit d’une visite éclair, de surcroît non annoncée officiellement, qui a été exécutée entre les deux tours de l’élection présidentielle en France.

Par Feriel Nourine

Le lien entre l’échéance électorale française et la manière qui a prévalu à la visite à Alger de Jean- Yves Le Drian ne peut, en effet, être occulté. Le potentiel d’électeurs d’origine algérienne, en France, étant important, le contenu des discussions qu’a eues le chef de la diplomatie française avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune pourrait être exploité pour en faire profiter le président candidat Emmanuel Macron, dimanche prochain, lors du second tour.

Faut-il-rappeler qu’en 2017, ce dernier s’était déplacé jusqu’à Alger pour faire une partie de sa campagne électorale à l’adresse de la communauté algérienne en France. Pour ce second tour face à Marine Le Pen, il pourra compter, entre autres, sur l’appel lancé vendredi par la Grande Mosquée de Paris, dirigée par un originaire d’Algérie, pour voter Macron.

Mais bien plus que dans le cadre de cette circonstance de présidentielle en Hexagone, c’est surtout dans une projection d’après le 24 avril que M. Le Drian semble vouloir inscrire cette visite, à travers laquelle il a fait un nouveau pas vers le retour à la normale entre l’Algérie et la France, après le froid qui avait frappé leurs relations l’année dernière.

Alger avait, en effet, rappelé son ambassadeur à Paris, en octobre dernier, en réaction à des propos hasardeux du Président français sur l’histoire de l’Algérie. M. Le Drian avait effectué une première visite à Alger, en décembre, pour tenter de désamorcer cette crise et l’ambassadeur d’Algérie en France a repris ses fonctions à Paris le 6 janvier.

A l’occasion de l’audience que lui a accordée le président de la République, mercredi, le ministre français a mis en avant l’importance qu’accorde son pays à la relance des relations bilatérales avec l’Algérie, les qualifiant d’«essentielles» pour les deux pays. «Nous avons poursuivi le travail engagé sur la relance, en cours, de nos relations bilatérales. Elles sont essentielles pour chacun de nos deux pays», a-t-il déclaré, à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République. Un nouvel élan dans ces relations signifie leur inscription «dans la durée», a expliqué l’intervenant, annonçant, dans ce sens, «la perspective d’une réunion prochaine du Comité de haut niveau entre les gouvernements français et algérien». Prévue l’année dernière, la réunion de ce comité a été reportée en raison des tensions diplomatiques entre les deux pays.

En attendant cette réunion, les dossiers sécuritaires, représentant des défis régionaux pour les deux pays, ont été évoqués lors de l’audience. A ce propos, M. Le Drian a soutenu que la coopération entre l’Algérie et la France dans le domaine de la sécurité pour la stabilisation de l’environnement régional est «indispensable en Méditerranée comme en Afrique». «L’évolution de la situation au Sahel et la nécessité de relancer le processus de transition en Libye en soulignent la nécessité», a-t-il ajouté. Dans le cas du Sahel, les discussions de mercredi interviennent dans une étape où la décision d’un redéploiement de la force française Barkhane au Niger fait son chemin et ne devrait pas tarder à se concrétiser, d’autant que la situation sécuritaire au Mali s’est nettement détériorée après le retrait de cette force, sur fond de crise entre Paris et Bamako.

Un retrait assimilé à un échec de la stratégie française dans ce pays et une crise qui pousse le Mali à s’en tenir plus que jamais auparavant à la vision algérienne qui s’exprime dans l’accord d’Alger.

La visite du ministre français des Affaires étrangères s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre de la situation de guerre entre la Russie et l’Ukraine qui met les pays européens en alerte et à rechercher des alternatives au gaz russe dont leur dépendance est très forte. Une majorité de ces pays s’est tournée vers l’Algérie pour, au moins, tenter de réduire de la crise que provoquerait une rupture totale de la coopération énergétique avec le géant russe qui fournit 47% de ses approvisionnements en gaz naturel, alors que l’Algérie en fournit 11%. Ce conflit a «des conséquences majeures en matière de diversification des approvisionnements énergétiques pour les Européens, comme en matière de sécurité des approvisionnements alimentaires, y compris pour l’Algérie», a-t-il affirmé, cité par l’AFP. Les discussions algéro-françaises autour du dossier du gaz sont intervenues au lendemain de la signature d’un accord entre Alger et Rome portant sur des livraisons supplémentaires de 9 milliards de mètres cubes/an de gaz algérien à l’Italie.

L’Algérie représente 9,5% des importations de la France en gaz naturel, dont le premier fournisseur est la Norvège avec 40,6%, alors que la Russie lui fournit 16,8%.

Se plaçant au-devant des pays de l’Union européenne, qui appellent l’embargo sur le pétrole et le gaz russes, la France pourrait peut-être trouver chez l’Algérie un remplacement aux quantités russes au cas où ce projet venait à être concrétisé. <