La présidence de la république a fait savoir hier que le président Abdelmadjid Tebboune entame aujourd’hui une «visite d’Etat de deux jours en Tunisie». Le communiqué ajoute par ailleurs que cette première sortie officielle du président intervient «à l’invitation de son frère Kaïs Saïed, président de la République tunisienne…». Quant aux sujets qui pourraient être développés par les deux chefs d’Etat, la présidence précise uniquement que la «visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens profonds de fraternité unissant les deux peuples frères et de l’élargissement des domaines de coopération à un niveau qualitatif concrétisant la volonté commune des dirigeants des deux pays et de leurs peuples». Une description de l’ordre du jour qui peut faire allusion à plusieurs dossiers, en tête desquels la coopération sécuritaire entre les deux pays, mais également au niveau régional à quelques jours du lancement de l’élection présidentielle en Libye. Et dans la même logique, les discussions pourraient porter sur le volet des échanges économiques, et de la perspective d’un retour de l’activité touristique entre les deux voisins lors de la prochaine saison. Les deux pays entretiennent par ailleurs, et depuis 2014, des relations entres les collectivités locales frontalières, un programme de coopération suivi au plus haut niveau et que la visite du président Tebboune pourrait encore dynamiser.

