L’ambassadeur d’Algérie à Rome, Abdelkrim Touahria, a réitéré mardi l’importance de renforcer l’axe de coopération Alger-Rome sur les plans politique et économique, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, estimant que la visite prochaine de la présidente du Conseil des ministres italien en Algérie consolidera davantage le chemin de l’édification d’un véritable partenariat stratégique. Dans le cadre de la visite d’amitié et de travail de la présidente du Conseil des ministres d’Italie, Georgia Meloni, en Algérie prévue les 22 et 23 janvier, l’ambassadeur algérien a eu deux entretiens avec respectivement le ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, et le préfet de Rome, Bruno Frattasi, au cours desquels ils ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale, notamment les dossiers qui pourraient faire l’objet de discussions durant cette visite. Durant ces deux rencontres, M. Touahria a tenu à réitérer les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le renforcement de l’axe de coopération Alger-Rome, au double plan politique et économique, estimant que la visite de travail et d’amitié de Meloni en Algérie consolidera davantage le chemin de l’édification d’un véritable partenariat stratégique voulu par les deux chefs d’Etat. Par ailleurs, lors de sa rencontre avec le ministre de l’Intérieur, M. Touahria a abordé les différents dossiers de la coopération bilatérale, allant de l’énergie au partenariat économique, en passant par les dossiers sécuritaires pour lesquels il s’est réjoui de l’excellente collaboration entre les services de sécurité des deux pays sur les questions se rapportant au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée. Se félicitant de l’excellence des relations politiques entre les deux pays, M. Touahria a également évoqué la question de la migration clandestine pour laquelle il a affirmé que l’Algérie œuvrait avec tous les moyens à protéger les frontières et le littoral et à lutter contre les sources alimentant ce phénomène, ajoutant que les services consulaires de l’ambassade procèdent régulièrement aux auditions nécessaires à l’identification des migrants illégaux présumés algériens retenus en Sardaigne et au Sud de l’Italie. En outre, les deux responsables se sont penchés sur le cadre juridique bilatéral, notamment le Comité de suivi de l’Accord algéro-italien sur la circulation des personnes, mais aussi le projet d’Accord sur la coopération en matière de sécurité, qui est en voie de finalisation et susceptible d’être signé durant la visite de Meloni. Sur ce dernier point, M. Piantedosi s’est dit très satisfait des progrès réalisés sur le texte de l’accord, soulignant sa disponibilité à approfondir les discussions avec son homologue algérien à l’occasion de cette visite ou dans le cadre d’une autre visite officielle de travail qu’il souhaiterait effectuer prochainement en Algérie. La rencontre avec le préfet de Rome était également l’occasion pour l’ambassadeur d’aborder les questions politiques et économiques bilatérales, mais surtout celles liées à la communauté algérienne établie en Italie, soulignant la création de « l’Union des Algériens établis en Italie» et le rôle des chercheurs algériens établis en Italie, sans oublier de soulever certaines préoccupations comme celles liées à la convertibilité des permis de conduire algériens. Le diplomate algérien a saisi également ces deux rencontres pour échanger avec ses deux interlocuteurs sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux, allant du conflit en Ukraine au dossier libyen, en passant par la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. (APS)

