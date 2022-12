Les touristes étrangers qui souhaitent visiter le sud de l’Algérie par le biais des agences de tourisme et de voyage nationales agréées peuvent obtenir un visa de régularisation à leur arrivée sans avoir à entreprendre les démarches de demande de visa ordinaire, a annoncé mercredi le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire dans un communiqué.

“Dans le prolongement de la série de mesures prises par les pouvoirs publics pour promouvoir le tourisme saharien dans notre pays, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire annonce de nouvelles modalités de délivrance de visas touristiques aux touristes étrangers souhaitant visiter le sud de notre pays, et ce, en étroite coordination avec les différents départements ministériels et organismes concernés”, a précisé le communiqué.

A ce titre, “il a été décidé de permettre aux étrangers souhaitant effectuer des visites touristiques dans le sud du pays, par le biais des agences de tourisme et de voyage nationales agréées, d’obtenir un visa de régularisation à leur arrivée aux postes frontaliers, notamment dans les wilayas du sud (aéroports et points de passage terrestres), sans avoir à entreprendre les démarches de demande de visa ordinaire”, a ajouté la même source.

Le ministère a précisé à ce propos que “les agences de tourisme agréées introduisent toutes les données se rapportant au programme de la visite touristique et aux touristes étrangers y participant via une plateforme numérique accessible au niveau des directions du tourisme et de l’artisanat des wilayas concernées”.

“Les touristes étrangers se voient remettre, par les agences de tourisme, un document leur permettant d’embarquer à bord d’avions de différentes compagnies aériennes dans les aéroports de provenance” et “d’obtenir, à leur arrivée, un visa de régularisation d’une durée correspondant à la durée du séjour touristique organisé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur”, a détaillé le communiqué.

Et de souligner que les autorités locales dans les wilayas concernées veillent à “assurer l’accompagnement nécessaire à tous les acteurs concernés afin que les séjours touristiques programmés se déroulent dans les meilleures conditions”.