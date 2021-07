Des milliers de personnes ont manifesté samedi en Australie et en France contre les mesures sanitaires visant à endiguer la reprise de l’épidémie de Covid-19 due au virulent variant Delta, qui contraint de nombreux pays à renforcer les restrictions.

A Sydney, des échauffourées ont eu lieu entre policiers à cheval et manifestants qui leur ont lancé des pots de fleurs et des bouteilles, alors que les habitants de cette ville de cinq millions d’habitants ont ordre de rester chez eux pendant un mois. Et à Melbourne, les médias locaux ont indiqué que des milliers de personnes avaient envahi les rues après s’être rassemblées devant le parlement de l’État de Victoria. Les manifestants, qui ne portaient pas de masque, ont transgressé des règles relatives aux déplacements non essentiels et aux rassemblements publics édictées par les autorités, ces dernières ayant laissé entendre que les mesures pourraient s’appliquer jusqu’en octobre. «Wake up Australia» (Australie, réveille-toi), pouvait-on lire sur des pancartes, les slogans faisant écho aux messages vus lors de manifestations similaires à l’étranger. «Nous avons malheureusement vu aujourd’hui à Sydney le spectacle désolant que nous avons pu constater dans d’autres villes», a déclaré le ministre de la police de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, David Elliott, à l’issue de la manifestation. «Il est assez clair que Sydney n’est pas préservée des idiots», a-t-il ajouté. Il a précisé qu’il s’attendait à ce que le rassemblement entraîne un pic des cas de Covid et exhorté les personnes présentes à se faire tester et à s’isoler.



Le Vietnam confine

Aux antipodes, des milliers de personnes ont aussi manifesté samedi en France, notamment à Paris et Marseille, contre l’extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions, dont les personnels soignants. Il s’agit de la deuxième journée de mobilisation autour des slogans «Pour la liberté» et «Contre la dictature sanitaire». Ce mouvement intervient alors que les Français se disent majoritairement favorables à la décision prise le 12 juillet par le président Emmanuel Macron de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants et d’autres professions, sous peine de sanctions. L’extension du pass sanitaire (vaccination complète ou test négatif récent) à la plupart des lieux publics recueille aussi une majorité d’approbations, selon un sondage publié au lendemain de ces annonces. Partout sur la planète, les restrictions sanitaires se multiplient dans le but de limiter l’impact de la propagation vertigineuse du variant Delta du coronavirus sur les services hospitaliers. La pandémie a déjà fait plus de 4,1 millions de morts depuis la fin 2019. Le Vietnam a placé en confinement samedi les huit millions d’habitants de sa capitale Hanoï pour tenter de contenir la flambée des cas de Covid, qui a déjà contraint un tiers de la population du pays à rester chez elle. Les autorités ont signalé vendredi plus de 7.000 nouveaux cas, le troisième record d’infections en un jour battu en une semaine.

Le Liban souffre

L’Allemagne, première économie européenne, aux prises elle-même avec une accélération des contaminations, a décidé de durcir les restrictions pour les voyages en Espagne, y compris les Baléares et les Canaries, face à une résurgence de cas de Covid dans cette destination touristique. De son côté, l’Espagne imposera une quarantaine de dix jours aux voyageurs en provenance d’Argentine, de Colombie, de Bolivie et de Namibie à partir du 27 juillet, a annoncé le gouvernement samedi. Une mesure suscitée par la hausse des cas dans la région Amérique latine et Caraïbes, la plus endeuillée au monde par la pandémie, qui a dépassé samedi le seuil des 40 millions de cas déclarés de Covid-19 pour plus de 1,3 million de décès. La situation est aussi préoccupante au Liban, dont l’effondrement économique et les pénuries d’électricité rendent les hôpitaux plus vulnérables. «Tous les hôpitaux (…) sont désormais moins préparés qu’ils ne l’étaient au moment de la vague survenue au début de l’année», a déclaré à l’AFP Firass Abiad, directeur de l’hôpital universitaire Rafic Hariri, le plus grand hôpital public du pays.

(AFP)