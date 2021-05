L’Inde a ouvert hier samedi sa campagne

de vaccination à l’ensemble de ses quelque 600 millions d’adultes en dépit des pénuries

de vaccins et en pleine flambée épidémique, avec un nouveau record de contaminations

au coronavirus en une journée.

En première ligne de la pandémie avec le Brésil, l’Inde a répertorié samedi 401.993 nouvelles infections sur les dernières 24 heures, une première mondiale, a annoncé le ministère de la Santé. Sur le seul mois d’avril, l’Inde, pays de 1,3 milliard d’habitants, a détecté environ sept millions de nouvelles infections. Quelque 3.523 morts ont été enregistrées samedi sur la journée écoulée, portant le total à 211.853 décès. Nombre d’experts estiment toutefois que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés. Le programme indien de vaccination à très grande échelle semble déjà mis à mal. Plusieurs Etats, dont le Maharashtra et New Delhi – parmi les plus touchés -, ont prévenu qu’ils étaient à court de vaccins et que le déploiement élargi de la campagne était menacé par des querelles administratives, une confusion sur les prix et des problèmes techniques sur la plateforme numérique de vaccination du gouvernement.



«Files tellement énormes»

Jusqu’à présent, environ 150 millions de vaccins ont été administrés, soit à 11,5% de la population, et à peine 25 millions d’habitants ont reçu leurs deux injections. «Les files d’attente ici sont tellement énormes», a déclaré Jayanti Vasant, dans un centre de vaccination très fréquenté de Bombay, «et les gens ne cessent de se battre». A Delhi, une foule d’une centaine de personnes se pressait à l’extérieur d’un des rares hôpitaux proposant des vaccins pour les moins de 45 ans. «Tant de gens tombent malades (…). On veut juste être ici le plus tôt possible», a indiqué à l’AFP Aadya Mehta, 25 ans. Au moins 16 malades du Covid-19 et deux infirmières sont décédés samedi dans l’incendie de l’hôpital de Bharuch, dans l’Etat occidental du Gujarat, frappant des milieux hospitaliers débordés par l’épidémie L’aide médicale internationale, annoncée par plus de 40 pays, a commencé à arriver cette semaine en Inde, où les hôpitaux manquent cruellement de lits, d’oxygène et de médicaments. Samedi, un avion transportant du matériel devait être chargé à l’aéroport français de Roissy, et un appareil militaire américain, transportant plus de 400 bouteilles d’oxygène et un million de tests de dépistage du coronavirus, a atterri vendredi à New Delhi. D’autres approvisionnements en provenance de nombreux pays sont attendus ces prochains jours.

Prières du pape

La recrudescence du Covid-19 dans ce pays alimente l’épidémie dans le monde, où plus de 151 millions de personnes ont été contaminées et plus de 3,18 millions sont décédées depuis fin 2019, selon un bilan de l’AFP samedi. Le Brésil, où la vaccination n’a toujours pas décollé, a enregistré vendredi 2.595 nouveaux décès dus au Covid-19, portant le total pour avril à 82.266, deuxième record mensuel consécutif depuis le début de la pandémie, selon des chiffres du ministère de la Santé. Au total, le pays de 212 millions d’habitants déplore 403.781 morts, ce qui en fait le deuxième plus endeuillé au monde derrière les Etats-Unis (plus de 575.000 morts). L’Equateur, l’un des pays d’Amérique latine les plus affectés, a aussi terminé le mois d’avril sur un record mensuel de contagions avec plus de 53.000 nouveaux cas. Et en Argentine, le couvre-feu nocturne a été prolongé vendredi pour trois semaines à Buenos Aires et dans sa banlieue en raison de l’augmentation des contaminations. Alors que le pape François débute samedi une série de prières pour la fin de la pandémie, l’Europe et les Etats-Unis espèrent la laisser derrière eux d’ici l’été, sur fond d’accélération de la vaccination. Cent millions de personnes sont entièrement vaccinées contre le Covid-19 aux Etats-Unis, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires américaines, se félicitant du franchissement d’une «étape majeure». Les parcs d’attraction californiens de Disneyland ont rouvert leurs portes au public vendredi. Certains pays européens assouplissent de leur côté les restrictions, espérant relancer leurs économies plombées par les mesures sanitaires. Le PIB a reculé au premier trimestre de 1,7% en Allemagne, 0,4% en Italie, 0,5% en Espagne et 3,3% au Portugal, qui rouvre samedi sa frontière avec l’Espagne et entame la quatrième et dernière phase de son déconfinement entamé à la mi-mars. La Pologne débute également samedi, avec l’autorisation d’une partie des activités sportives, la levée progressive d’ici fin mai de ses restrictions. Même chose en Ukraine, où centres commerciaux, restaurants et salles de sport rouvrent leurs portes, avant la réouverture des écoles mercredi. En revanche, en Russie, dix jours fériés ont été décrétés par le président Vladimir Poutine pour lutter contre le virus du 1er au 10 mai. (AFP)