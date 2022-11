PAR MILINA KOUACI

La violence contre les enfants et les femmes est parmi les préoccupations majeures. Elle s’inscrit en droite ligne des revendications des institutions de l’Etat et de la société civile qui dénoncent toutes les formes de violences et oeuvrent à leur élimination.

Selon les statistiques de la Sûreté nationale, les cas de violences contre les enfants et les femmes sont en recul par rapport à la même période de l’année passée, mais n’en démontre pas moins l’ampleur de ce phénomène. Des statistiques dévoilées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’enfance, célébrée dimanche dernier, et de la Journée mondiale de lutte contre la violence contre la femme qui sera célébrée dans deux jours (25 novembre). Lors d’une conférence de presse tenue lundi à Sidi Bel Abbès sur «les efforts conjoints entre la Sûreté et la Gendarmerie nationales en matière de protection des personnes vulnérables», la commissaire de police Khaoues a indiqué que «les services de la DGSN ont recensé durant les neuf premiers mois de l’année en cours 4 992 affaires dont ont été victimes des enfants contre 5 641 durant les neuf premiers mois de 2021». Ces affaires, a-t-elle précisé, sont liées aux coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, agressions sexuelles, mauvais comportement, kidnapping et homicides volontaires, entre autres.

Elle a souligné que 640 affaires ont été enregistrées durant l’année en cours touchant la tranche d’âge de moins de 10 ans, alors que 880 autres cas ont visé les enfants de 10 à 13 ans, 1 636 autres ont touché la tranche d’âge de 14 à 15 ans et 1 778 les enfants âgés de 16 à 18 ans. «Tous ces cas concernent les enfants des deux sexes», a-t-elle précisé.

S’agissant des affaires liées à la violence exercée contre la femme, la commissaire de police a signalé 4 627 affaires survenues en milieu familial et 4 641 autres hors milieu familial durant la même période de l’année en cours. En 2021, le nombre de cas était de l’ordre de 5 646 affaires de violence contre les femmes en milieu familial et 5 412 affaires de violence hors milieu familial.

Pour sa part, le lieutenant-colonel Toualbia Tarek, cadre au Commandement général de la Gendarmerie nationale, a indiqué que 7 323 cas de violence contre les femmes ont été enregistrés au cours de l’année en cours, ainsi que 1 544 cas de violence contre les enfants.

Dans ce contexte, le lieutenant-colonel Toualbia a salué les efforts déployés par les services de sécurité dans la protection des personnes vulnérables grâce à la formation continue des ressources humaines afin d’assurer un soutien psychologique et social aux groupes vulnérables, tout en mettant au service des citoyens des numéros verts pour dénoncer toutes les affaires.

Cette conférence a été tenue au niveau de l’Ecole de police Tayebi-Mohamed de Sidi Bel-Abbès dans le cadre de l’accord de partenariat signé entre la DGSN et le Commandement de la Gendarmerie nationale dans différents domaines.

