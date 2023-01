PAR MILINA KOUACI

La violence en milieu scolaire fait couler beaucoup d’encre. Les syndicats du secteur tirent la sonnette d’alarme et appellent les hautes autorités à prendre les mesures adéquates pour endiguer ce phénomène dans les écoles.

Plusieurs cas d’agression ont été signalés dans différents établissements scolaires depuis la reprise des cours. Outre l’enseignante de langue arabe poignardée dans le dos par un de ses élèves de 4e Année au sein du CEM Amari-Saïd de Taxlent, Rayahana Benchia, le Syndicat national autonome des superviseurs et adjoints de l’éducation (SNAE) a fait état de l’agression de deux superviseurs exerçant dans les lycées Allam-Salem à Ouled Hedadj (Boumerdès) et Atab-Miloud à Souk Namane (Oum El Bouaghi). Le syndicat dénonce énergiquement «ces agressions lâches et répétitives» et demande au gouvernement et au président de la République de promulguer une loi qui infligerait de lourdes sanctions à l’encontre des auteurs d’agression pour protéger les travailleurs du secteur. De son côté, le Satef a, dans un communiqué rendu public, mis en garde contre la multiplication du phénomène de la violence en milieu scolaire. «La violence en milieu scolaire sous ses différentes formes a pris des dimensions alarmantes et préoccupe le personnel éducatif», indique cette formation syndicale. Le Satef, qui a appelé à la promulgation d’une loi qui criminalise les agressions contre le personnel du secteur et sa protection, s’interroge sur le sort du Comité installé par le ministère de l’Education nationale durant la rentrée scolaire 2015/2016 pour statuer sur ce phénomène et le résorber.

Sur un autre volet, le Satef exprime son attachement à sa plateforme de revendications et demande aux autorités compétentes de répondre positivement aux préoccupations des travailleurs. Il appelle en particulier à la révision de la grille indiciaire en relevant la valeur du point indiciaire à 120 DA et demande, également, de valoriser les indemnités de manière à résoudre radicalement le problème de détérioration du pouvoir d’achat et de cesser avec les solutions «provisoires».

Le Satef estime que les dernières augmentations salariales étaient «insuffisantes» en raison de la conjoncture socio-économique marquée par l’augmentation des prix de plusieurs produits de large consommation et de la hausse de l’inflation.

Dans le volet socioprofessionnel, le Satef impute la responsabilité au ministère dans le retard pris pour la promulgation du statut particulier des travailleurs de l’éducation. Volet pédagogique, le syndicat demande de revoir le système éducatif et les programmes d’enseignement. n

